Ein europäischer Rückversicherer überzeugt aktuell mit steigenden Gewinnen, einer kräftig erhöhten Dividende und einem äußerst stabilen Geschäftsmodell. Nach einem Rekordjahr stellt das Management weiteres Wachstum in Aussicht. Diese Kombination aus Verlässlichkeit und Dynamik sorgt derzeit für neue Impulse bei der Aktie - und eröffnet sogleich eine Rekordchance im HEBELTRADER.Operativ punktet der Konzern mit hoher Effizienz und starker Kapitaldisziplin. Selbst größere Schadensereignisse können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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