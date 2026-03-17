Lauterbach (ots) -Für die Adolf-Spiess-Halle in Lauterbach wird es eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal kommt der hr1-Dancefloor am 21. März in die Stadt. Zugleich ist es die erste Ü30-Party überhaupt in der neu gestalteten ehemaligen Turnhalle. Zum Auftakt ist hr1-Moderator Klaus Reichert mit dabei.In der schicken Jugendstil-Halle mit nagelneuem Parkettboden darf endlich getanzt werden. Die Ü30-Partyreihe hr1-Dancefloor bietet dazu Musik aus fünf Jahrzehnten - von Disco und Funk der 1970er bis zu aktuellen Hits. DJ Hans-Jörg Voigt hat Titel zum Tanzen und zum Mitsingen im Gepäck. Wenn die Türen sich um 20 Uhr öffnen, geht es sofort los auf der Tanzfläche: Ende offen.Wer seinen Lieblingssong hören möchte, kann eines der Musikwunsch-Kärtchen ausfüllen und DJ Hans-Jörg Voigt baut ihn nach Möglichkeit in die Playlist des Abends ein. Das hr1-Team um Moderator Klaus Reichert, den die meisten aus der Sendung hr1-Dancefloor am Freitagabend, dem hr1 am Mittag oder dem hr1-Talk kennen dürften, hat außerdem eine Fotobox im Gepäck, in der die Hörerinnen und Hörer Erinnerungsfotos vom Premierenabend schießen können.Der hr1-Dancefloor macht seit 18 Jahren in ausgesuchten Städten Hessens Station, darunter in Bad Homburg, Bad Orb oder Gießen. Hunderte Gäste genießen es dann jedes Mal, schon früh am Abend tanzen und feiern zu können. Mit der Adolf-Spiess-Halle in Lauterbach kommt ein historischer Ort mit besonderer Atmosphäre hinzu. Informationen zu weiteren Veranstaltungsorten sowie eine Liste der hr1-Dancefloor-Termine sind auf www.hr1.de zu finden.Einlass und Beginn ist um 20 Uhr. Die Tickets für den hr1-Dancefloor kosten 12,20 Euro zzgl. Systemgebühren im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse. Es gibt sie natürlich auch auf hr1.de.Zur hr-PresseseitePressekontakt:Desk KommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6237224