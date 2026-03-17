Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage am Persischen Golf hat sich kaum verändert und die Energiepreise lassen keine Entspannungstendenzen erkennen, so die Analysten der Helaba.Entsprechend sei die Risikoneigung der Marktteilnehmer nicht besonders ausgeprägt. Die Inflations- und Zinssorgen würden derweil die Rentenmärkte in Schach halten. Dass der ZEW-Erwartungssaldo hier nachhaltig Unterstützung liefere, sei trotz des zu befürchtenden Rückschlags keine ausgemachte Sache. Der Blick der Akteure richte sich nach wie vor auf die Öl- und Gasnotierungen und solange kein Ende der Kampfhandlungen in Sicht und die Passage in den Golf von Oman nicht gesichert sei, scheine das Aufwärtspotenzial in den verschiedenen Marktsegmenten begrenzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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