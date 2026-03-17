Das finnische Technologie-Unternehmen Donut Lab hat die Ergebnisse einer speziellen Prüfung im Schnellladen veröffentlicht. In der vierten Testreihe rund um die umstrittene Feststoffbatterie geht es aber nicht mehr um Labortests einzelner Zellen, sondern einen Test eines ganzen Batteriepacks in einem Elektromotorrad von Verge. Im Rahmen der "I Donut Believe"-Kampagne, mit der Donut Lab die Leistungsfähigkeit seiner im Januar 2026 vorgestellten Feststoffbatterie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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