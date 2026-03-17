EQS-News: Lucid Group
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NEWARK, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der weltweit fortschrittlichsten softwaredefinierten Fahrzeuge und Technologien, gab heute eine umfassende Finanz- und Produktstrategie bekannt, die darauf abzielt, das Geschäft auszubauen, den Weg zur Rentabilität und zu einem positiven freien Cashflow zu beschleunigen sowie die technologische Führungsposition auf volumenstärkere Premium-Segmente des globalen Automobilmarktes auszuweiten.
Auf dem Lucid Investor Day in New York stellte das Unternehmen die wichtigsten technischen und strategischen Aspekte seiner kommenden Midsize-Plattform vor und präsentierte seinen Elektroantrieb der nächsten Generation, den Atlas. Lucid gab zudem einen Ausblick auf geplante Software- und Technologie-Updates, darunter einen KI-Assistenten für das Fahrzeug sowie seine Roadmap für autonomes Fahren, und bekräftigte seine Strategie, Software und Dienstleistungen im Zuge der Skalierung zu monetarisieren.
Lucid hob zudem den weiteren Ausbau seiner strategischen Partnerschaft mit Uber hervor, da die Unternehmen derzeit eine Vereinbarung über den Einsatz von Fahrzeugen auf Basis der Lucid-Midsize-Plattform in einem Umfang abschließen, der dem des Gravity-Robotaxi-Programms entspricht, wobei eine schrittweise Ausweitung beabsichtigt ist.
Zusammengenommen stellen diese Ankündigungen einen entscheidenden Meilenstein für Lucid dar, während das Unternehmen seine Technologieführerschaft und seinen radikalen Effizienzansatz nutzt, um die kurzfristige Umsetzung zu stärken und seinen Weg zur Rentabilität und zur Generierung von freiem Cashflow zu beschleunigen.
"Lucid hat seine Fähigkeiten bereits durch seine technologische und produktbezogene Führungsrolle unter Beweis gestellt", sagte Marc Winterhoff, Interim-Geschäftsführer bei Lucid. "Wir bleiben der DNA der Produkte und Technologien von Lucid weiterhin treu, setzen jedoch auf größere Skaleneffekte, Kapitaleffizienz und Kostendisziplin sowie eine deutliche Kostensenkung, um ein erfolgreiches Unternehmen mit einem klaren und glaubwürdigen Weg zu Rentabilität und freiem Cashflow zu schaffen - gestützt auf das, was wir derzeit umsetzen, und auf das, was wir für die Zukunft aufbauen."
"Für uns ist Lucid ein wichtiger strategischer Partner bei der raschen weltweiten Einführung autonomer Fahrzeuge", sagte Dara Khosrowshahi, Geschäftsführer von Uber. "Die unübertroffene Effizienz von Lucid, die für autonomes Fahren ausgelegten Fahrzeugarchitekturen und der kundenorientierte Ansatz geben uns die Zuversicht, dass wir gemeinsam autonome Mobilität auf globaler Ebene verwirklichen können."
Lucid stellte außerdem Lunar vor, ein speziell entwickeltes zweisitziges Robotaxi-Konzept auf Basis der Midsize-Plattform, das darauf ausgelegt ist, Effizienz, Auslastung und die Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer zu maximieren. Obwohl sich Lunar noch in der Konzeptphase befindet, verdeutlicht es das Potenzial der Midsize-Plattform des Unternehmens für künftige autonome und kommerzielle Anwendungen.
Ein Weg zur Rentabilität: Basierend auf kurzfristiger Umsetzung und skalierbarem Wachstum
Lucid betonte, dass seine Strategie auf der Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen beruht. Im Jahr 2026 konzentriert sich das Unternehmen darauf, Lucid Gravity weiter auszubauen, seine globale Marktpräsenz zu erweitern, das Softwareangebot und die Dienstleistungen weiterzuentwickeln sowie Initiativen zur Senkung der Materialkosten und zur Steigerung der Produktionseffizienz voranzutreiben, während gleichzeitig eine strenge Disziplin bei der Kapitalallokation gewahrt bleibt, um den Weg zu einem positiven freien Cashflow zu verkürzen.
Lucid skizzierte die wichtigsten Hebel, die diesen Wandel vorantreiben: i) eine Midsize-Plattform, um den adressierbaren Markt und die Absorption der Fixkosten deutlich zu steigern; ii) radikale Effizienzsteigerungen in Entwicklung und Fertigung, um die Stücklistenkosten sowie die Arbeits- und Kapitalintensität, einschließlich der Batterie, zu senken; iii) diversifizierte Einnahmequellen, darunter Software, Dienstleistungen, Plattformlizenzen, Partnerschaften im Bereich Robotaxi und autonome Fahrtechnik; sowie (iv) kapitaleffiziente Partnerschaften, insbesondere im Bereich Robotaxi und bei der Vergabe von Plattformlizenzen.
"Die technologische Führungsposition von Lucid steht nun in vollem Einklang mit einem Geschäftsmodell, das auf Skalierbarkeit ausgelegt ist", sagte Taoufiq Boussaid, Finanzvorstand bei Lucid. "Während die Midsize-Plattform die Wirtschaftlichkeit pro Einheit mittelfristig grundlegend verbessert, werden die kurzfristigen Fortschritte durch den Ausbau von Gravity, einen disziplinierten Kapitaleinsatz und diversifizierte Einnahmequellen vorangetrieben, die unseren Weg zu nachhaltiger Rentabilität und einem positiven freien Cashflow beschleunigen."
Lucid Cosmos und Lucid Earth erweitern "Compromise Nothing" (Keine Kompromisse) auf volumenstarke Premium-Segmente
Die neue Midsize-Plattform von Lucid wurde von Grund auf neu entwickelt, um in diesem Segment führende Fahrzeuge zu einem erschwinglicheren Preis - beginnend bei unter 50.000 US-Dollar - anzubieten, ohne dabei Abstriche bei Reichweite, Effizienz, Leistung und Fahrspaß zu machen, die die Marke Lucid auszeichnen.
Der Lucid Cosmos ist ein SUV, der für Kunden entwickelt wurde, die außergewöhnliche Effizienz, Geräumigkeit und Leistung suchen. Der Lucid Earth ist ein SUV, der die für das Unternehmen charakteristische Fahrdynamik und Effizienz in ein Modell überträgt, das sich an Kunden mit einem besonders abenteuerlustigen Geist richtet. Lucid wird zu einem späteren Zeitpunkt weitere Einzelheiten zu einem dritten Midsize-Modell für Privatkunden bekannt geben.
"Wir sind im Bereich Midsize keine Kompromisse in Bezug auf die Besonderheiten von Lucid eingegangen, wir haben es skaliert", sagte Derek Jenkins, Senior-Vizepräsident für Design und Marke bei Lucid. "Diese Fahrzeuge zeichnen sich durch das unverkennbare Design und die Fahrdynamik von Lucid aus und verfolgen gleichzeitig einen radikal einfacheren und effizienteren Ansatz in Bezug auf Fertigung und Kosten."
Die Midsize-Plattform baut ihre Führungsposition im Bereich Effizienz weiter aus und senkt gleichzeitig die Kosten
Lucid betonte, dass Effizienz nach wie vor das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des Unternehmens sei, nicht nur als Vorteil für die Kunden, sondern auch als struktureller Geschäftsvorteil. Dank branchenführender, weltweit unübertroffener Effizienz lässt sich die erforderliche Reichweite mit deutlich kleineren Batteriepacks erzielen - ein entscheidender Vorteil, da diese etwa 30 bis 40 % der Kosten eines Elektrofahrzeugs ausmachen.
"Unsere Effizienzführerschaft schlägt sich bei unserer Midsize-Plattform direkt in Kostenführerschaft nieder", sagte Emad Dlala, Senior-Vizepräsident für Technik und Software bei Lucid. "Kleinere Batterien, weniger Bauteile und eine engere Integration bedeuten geringere Kosten, eine bessere Leistung und ein überragendes Kundenerlebnis - und das alles gleichzeitig."
Das Herzstück der Midsize-Plattform ist Atlas, der neue Elektroantrieb von Lucid. Atlas treibt den integrierten Effizienzansatz von Lucid durch ein kleineres, leichteres und einfacheres Design voran, das sich durch identische Gehäuse und Halterungen für Vorder- und Hinterachse auszeichnet, um die Skalierbarkeit der Fertigung und die Kosteneffizienz zu verbessern.
Lucid hob zudem seine radikal vereinfachte Philosophie der fertigungsorientierten Konstruktion hervor, zu der beispielsweise der Verzicht auf herkömmliche Türrahmenleisten gehört. Dadurch lassen sich die Anzahl der Bauteile, die Montagezeit und die Kosten reduzieren, während gleichzeitig ein klareres, eleganteres Außendesign entsteht.
"Indem Lucid das gesamte Fahrzeug als ein integriertes System konzipiert hat, hat das Unternehmen die Messlatte für Elektrofahrzeuge höher gelegt", sagte Winterhoff. "Im Bereich Midsize führt derselbe Ansatz zu erstklassigen Produkten und einem skalierbaren, profitablen Geschäftsmodell, dank dem unsere Fahrzeuge in der Lage sind, im großen Maßstab mit Verbrennungsmotoren betriebenen Alternativen zu konkurrieren und sich gegen diese durchzusetzen."
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17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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