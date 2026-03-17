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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
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EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
onemarkets Blog
17.03.2026 10:53 Uhr
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Zurückhaltung an den Märkten: Fokus auf Fed und EZB

Der Dax zeigt sich zum Handelsstart wenig verändert. Auch der Euro-Stoxx 50 liefert keine neuen Impulse und notiert nur leicht im Minus. Die US-Indizes zeigen sich ebenfalls nahezu unverändert. In Asien schloss der Nikkei 225 mit leichten Abschlägen den Handel.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute vor allem der geldpolitische Kalender. In den USA beginnt die zweitägige Sitzung der Notenbank Fed, deren Zinsentscheid am Mittwochabend erwartet wird. In Europa folgt bereits am Donnerstag die Entscheidung der EZB, womit diese Woche gleich zwei zentrale Weichenstellungen anstehen. Die Märkte erhoffen sich vor allem Hinweise auf den weiteren Zinskurs in der zweiten Jahreshälfte.

Meistgehandelte Aktien

Fraport setzt seine Erholung fort. Nach dem jüngsten Rücksetzer zieht die Aktie aufgrund der heute veröffentlichten Jahreszahlen wieder an. Zwar rechnet der Flughafenbetreiber auch 2026 noch nicht mit einer vollständigen Rückkehr auf das Passagierniveau von vor der Pandemie, doch der erwartete Anstieg der Fluggastzahlen signalisiert eine stetige Normalisierung des Kerngeschäfts. Gleichzeitig überzeugt die Ergebnisentwicklung. Das operative Ergebnis legte im vergangenen Jahr deutlich zu und soll im laufenden Jahr weiter wachsen.

Die Satorius Aktie rückt ebenfalls in den Fokus der Anleger. Die Aktie reagiert auf die neuen Mittelfristziele, die der Labor- und Pharmazulieferer im Vorfeld seines heutigen Kapitalmarkttags vorgestellt hat. Der Konzern will seine relevanten Märkte ab 2027 spürbar übertreffen und stellt dafür ein organisches Umsatzwachstum im oberen einstelligen Bereich in Aussicht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bear UG2ZSB 27,86 26277,835439 Punkte 8,38 Open End
DAX Bull UN3ZXE 3,72 23201,974007 Punkte 69,01 Open End
DAX Bull UN3ZV8 4,57 23094,993976 Punkte 51,83 Open End
DAX Bull UG5B29 6,26 22910,797402 Punkte 37,86 Open End
Silber Bull UN4TWS 5,85 74,907801 USD 11,98 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
thyssenkrupp AG Call UN0XGS 1,09 10,00 EUR 3,35 16.12.2026
Meta Platforms Inc. Call HD27RR 5,53 600,00 USD 6,43 17.06.2026
Rheinmetall AG Call UG41UB 13,21 1650,00 EUR 6,1 17.06.2026
Rheinmetall AG Call UG3YRG 15,35 1600,00 EUR 5,75 17.06.2026
Münchener Rück Call UG6M8X 1,10 570,00 EUR 13,46 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UG59V2 1,82 1299,869462 EUR 5 Open End
Eckert & Ziegler SE Long HD9NZZ 7,47 7,296987 EUR 2 Open End
DAX Long UN5NLL 3,90 22781,692335 Punkte 30 Open End
DAX Long HD6SGF 9,16 19639,657085 Punkte 6 Open End
Nasdaq-100 Long HD6S24 8,86 18495,733559 Punkte 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;

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