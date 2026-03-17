Zurückhaltung an den Märkten: Fokus auf Fed und EZB

Der Dax zeigt sich zum Handelsstart wenig verändert. Auch der Euro-Stoxx 50 liefert keine neuen Impulse und notiert nur leicht im Minus. Die US-Indizes zeigen sich ebenfalls nahezu unverändert. In Asien schloss der Nikkei 225 mit leichten Abschlägen den Handel.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute vor allem der geldpolitische Kalender. In den USA beginnt die zweitägige Sitzung der Notenbank Fed, deren Zinsentscheid am Mittwochabend erwartet wird. In Europa folgt bereits am Donnerstag die Entscheidung der EZB, womit diese Woche gleich zwei zentrale Weichenstellungen anstehen. Die Märkte erhoffen sich vor allem Hinweise auf den weiteren Zinskurs in der zweiten Jahreshälfte.

Meistgehandelte Aktien

Fraport setzt seine Erholung fort. Nach dem jüngsten Rücksetzer zieht die Aktie aufgrund der heute veröffentlichten Jahreszahlen wieder an. Zwar rechnet der Flughafenbetreiber auch 2026 noch nicht mit einer vollständigen Rückkehr auf das Passagierniveau von vor der Pandemie, doch der erwartete Anstieg der Fluggastzahlen signalisiert eine stetige Normalisierung des Kerngeschäfts. Gleichzeitig überzeugt die Ergebnisentwicklung. Das operative Ergebnis legte im vergangenen Jahr deutlich zu und soll im laufenden Jahr weiter wachsen.

Die Satorius Aktie rückt ebenfalls in den Fokus der Anleger. Die Aktie reagiert auf die neuen Mittelfristziele, die der Labor- und Pharmazulieferer im Vorfeld seines heutigen Kapitalmarkttags vorgestellt hat. Der Konzern will seine relevanten Märkte ab 2027 spürbar übertreffen und stellt dafür ein organisches Umsatzwachstum im oberen einstelligen Bereich in Aussicht.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG2ZSB 27,86 26277,835439 Punkte 8,38 Open End DAX Bull UN3ZXE 3,72 23201,974007 Punkte 69,01 Open End DAX Bull UN3ZV8 4,57 23094,993976 Punkte 51,83 Open End DAX Bull UG5B29 6,26 22910,797402 Punkte 37,86 Open End Silber Bull UN4TWS 5,85 74,907801 USD 11,98 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag thyssenkrupp AG Call UN0XGS 1,09 10,00 EUR 3,35 16.12.2026 Meta Platforms Inc. Call HD27RR 5,53 600,00 USD 6,43 17.06.2026 Rheinmetall AG Call UG41UB 13,21 1650,00 EUR 6,1 17.06.2026 Rheinmetall AG Call UG3YRG 15,35 1600,00 EUR 5,75 17.06.2026 Münchener Rück Call UG6M8X 1,10 570,00 EUR 13,46 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UG59V2 1,82 1299,869462 EUR 5 Open End Eckert & Ziegler SE Long HD9NZZ 7,47 7,296987 EUR 2 Open End DAX Long UN5NLL 3,90 22781,692335 Punkte 30 Open End DAX Long HD6SGF 9,16 19639,657085 Punkte 6 Open End Nasdaq-100 Long HD6S24 8,86 18495,733559 Punkte 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;

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