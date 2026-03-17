Diese Aktien sind laut einer aktuellen Einschätzung des Analystenhauses Oppenheimer auf jeden Fall einen Blick wert, denn sie sind die jeweils beste Kaufchance in ihrem Sektor. In einer kürzlich veröffentlichten Studie sind die Analysten von Oppenheimer eher vorsichtig geworden, was die weitere Entwicklung an den Märkten angeht. Die Experten glauben, dass "der vierjährige Aufwärtszyklus seit 2022 hinsichtlich Ausmaß und Dauer über den Durchschnittswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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