Die BYD-Aktie schoss am gestrigen Montag um +8% nach oben und ging auf einem neuen 3-Monatshoch aus dem ersten Handelstag der Woche. Was steckt hinter dem Kurssprung des chinesischen Autokonzerns und ist er der Beginn einer Trendwende? Drei Kurskatalysatoren Es ist wohl eine Kombination aus gleich drei Faktoren, die der BYD-Aktie zum Wochenauftakt einen Boost verschaffte. Zum Ersten erwarten Experten eine Belebung bei den Absatzzahlen chinesischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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