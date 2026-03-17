Die Hypoport-Aktie machte zuletzt wenig Freude. Sie befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend; seit dem Hoch im Juli mit 210 € beträgt der Kursverlust rund -62%. Am Dienstag gewinnt siue leicht und steht bei 81 €. Was ist jetzt zu erwarten? Ertrag deutlich verbessert Das große Manko des Plattformbetreibers für Finanzierungen und Versicherungen war zuletzt die geringe Profitabilität. Als die Zinsen stiegen und das Geschäft der Immobilienfinanzierungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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