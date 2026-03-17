Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Mittwoch, 8. April 2026, 20.15 UhrAktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälleAchtung: Falsche PolizeiNachts klingelt es an der Tür eines Hauses. Es ist die Steuerfahndung. Oder doch nicht? Als der Hausbesitzer öffnet, kommen ihm schnell Zweifel.Gefährliches FeuerEine obdachlose Frau ist für ihre Wohltätigkeit bekannt: Was sie entbehren kann, verteilt sie unter den Bedürftigen Ihres Viertels. Trotzdem versucht ein Unbekannter, sie zu töten.Überfall vor ZeugenEin Mann verhält sich auffällig vor einem Geschäft. Mehrere Kunden sehen ihn. Er scheint zu warten, aber worauf? Kurz darauf kommt es zum Überfall - doch Zeugen stören die Tat.Dreister ÜberfallSpät abends bekommt ein Mann Besuch. Vor der Tür stehen zwei Männer, angeblich Polizisten. Doch als der Hausherr die Tür öffnet, zeigen die beiden ihr wahres Gesicht.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6237293