Wien (ots) -Im Fokus stehen Marktstrategien für ältere Zielgruppen, präzisere Positionierung und neue Wachstumschancen in einer alternden Gesellschaft.Die Unternehmensberatung owl lab von Mag. (FH) Anja Herberth richtet ihren Fokus neu aus. Künftig unterstützt owl lab Unternehmen und Organisationen dabei, sich strategisch auf die Folgen des demografischen Wandels einzustellen. Damit sollen neue Zielgruppen gezielter erschlossen, Marktpotenziale besser genutzt sowie Organisation und Vertrieb in wirtschaftlich angespannten Zeiten gestärkt werden. Im Zentrum steht die Frage, wie Produkte & Services, Kommunikation und Positionierung so weiterentwickelt werden können, dass sie für ältere Zielgruppen relevant werden."Viele Unternehmen, aber auch Kommunen, unterschätzen noch immer, wie stark der demografische Wandel Märkte, Zielgruppen und Bedarfslagen verändert. Wer ältere Menschen nur als unscharfe Kategorie 65+ betrachtet, greift zu kurz. Dahinter steht eine große, differenzierte Welt aus sehr unterschiedlichen Lebenslagen, Erwartungen und Kaufmotiven", sagt Mag. (FH) Anja Herberth, Gründerin von owl lab.Demografischer Wandel verändert Märkte und ArbeitsweltDie neue Ausrichtung reagiert auf wachsende Anforderungen in Branchen wie Wohnen, Bauen und Sanieren, Handel und Gesundheit sowie auf Heraus-forderungen in Pflege und Versorgung. Unternehmen und Organisationen stehen vor der Aufgabe, Angebote, Kommunikation und Zielgruppenansprache an veränderte Bedarfslagen anzupassen und zugleich die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die eigene Belegschaft stärker mitzudenken.Mit den Herausforderungen kommen auch neue Marktchancen: Ältere Zielgruppen werden in vielen Branchen wirtschaftlich immer relevanter, zugleich steigen die Anforderungen an passgenaue Angebote, Services und Kommunikation. Wer ihre Lebensrealitäten, Bedürfnisse und Entscheidungswege besser versteht, kann nicht nur Barrieren abbauen, sondern auch wachsende Marktpotenziale erschließen. owl lab unterstützt Unternehmen dabei mit Markt- und Zielgruppenanalysen, der Weiterentwicklung von Angeboten und einer präziseren Positionierung und Kommunikation.Als Herausgeberin des Online-Mediums SmartBuildingsCompass.com verfügt Anja Herberth zudem über eine eigene redaktionelle Plattform rund um selbstbestimmtes Wohnen im Alter, Pflege und Entlastung. Dieses Wissen fließt direkt in die Beratungsarbeit ein."Der demografische Wandel ist längst kein Randthema mehr, sondern eine strategische Realität für Unternehmen. Wer Zielgruppen, Angebote, Kommunikation und personelle Herausforderungen frühzeitig neu denkt, kann daraus nicht nur Stabilität, sondern auch echte Marktchancen und einen Wettbewerbsvorteil entwickeln", schließt Mag. (FH) Anja Herberth.Über owl lab & SmartBuildingsCompass.comDie Unternehmensberatung owl lab e.U. von Mag. (FH) Anja Herberth begleitet seit 2013 Unternehmen und Organisationen an der Schnittstelle von Strategie, Kommunikation und Marktverständnis. Aufbauend auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in Beratung, Marktanalyse und Change-Kommunikation liegt der Fokus heute auf strategischen Antworten auf den demografischen Wandel. Mit SmartBuildingsCompass.com betreibt Anja Herberth zudem eine redaktionelle Plattform rund um selbstbestimmtes Wohnen im Alter, Pflege und Entlastung. Beide Formate verbinden strategisches Denken mit praxisnaher Orientierung in einer alternden Gesellschaft.Pressekontakt:owl lab e.U.Mag. (FH) Anja HerberthTelefon: +43 (0)650 558 03 19E-Mail: anja@owl-lab.atWebsite: https://owllab.atOriginal-Content von: owl lab e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160996/6237289