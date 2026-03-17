© Foto: CFOTO - CFOTOErst Absturz, jetzt plötzlich wieder sicherer Hafen: Der US-Dollar legt kräftig zu. Doch Analysten warnen, dass die Rückkehr zur alten Stärke nur ein Zwischenhoch sein könnte.Der US-Dollar ist zurück - zumindest vorerst. Noch vor wenigen Monaten sah es so aus, als sei die langjährige Dominanz des Greenbacks gebrochen. Im ersten Halbjahr 2025 erlebte die US-Währung ihre schwächste Phase seit mehr als 50 Jahren. Auslöser war unter anderem, dass US-Präsident Donald Trump seine im April angekündigten "Liberation Day"-Zölle wieder zurücknahm und damit das Vertrauen in US-Anlagen erschütterte. Doch jetzt hat sich das Bild gedreht. Der US-Dollar-Index, der die Entwicklung der Währung gegenüber …Den vollständigen Artikel lesen
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