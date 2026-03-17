Die JDC Group AG hat für das Jahr 2025 laut eigenen Angaben und basierend auf vorläufigen Zahlen einen Rekordumsatz und ein "sehr überzeugendes" Jahresergebnis eingefahren. Für die KI-Transformation sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, nicht zuletzt wegen der neu hinzu gekommenen FMK-Gruppe. Die JDC Group AG hat im Jahr 2025 laut eigenen Angaben einen Rekordumsatz und ein sehr überzeugendes Jahresergebnis erzielt, wie das Unternehmen mitteilt. Demnach kletterte der Umsatz der Gruppe auf Grundlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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