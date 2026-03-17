Konkret geht es um den ZEW-Indikator in Sachen Konjunkturerwartungen Deutschlands für März. Er sackte - nach dem Aufwärts zu Jahresbeginn - jetzt ab und notiert nun bei -0,5 Punkten, das entspricht 58,8 Zählern weniger als im Vormonat. Leicht verbessert haben sich dagegen die Urteile zur aktuellen Konjunkturlage: Mit -62,9 Punkten steht dieser Sub-Index 3 Zähler über dem Wert vom Februar. Wie ausgeprägt die Effekte des Iran-Kriegs auf die europäische/deutsche Wirtschaftsentwicklung ausfallen werden, hängt natürlich von der Dauer und der Intensität des Konflikts ab. Offenkundig sind die vom ZEW befragten Finanzmarktexperten hier aber skeptisch.
Annerose Winkler
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