Mainz (ots) -Ausnahme-Fußballer Mesut Özil galt einst als Vorbild für Integration. Doch als er sich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan fotografieren ließ, wendete sich Deutschland gegen ihn. Die dreiteilige Doku-Serie "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" (https://www.zdf.de/dokus/mesut-oezil-zu-gast-bei-freunden-100) rekonstruiert seinen Aufstieg und Fall in der Gunst des deutschen Publikums und bietet dabei eine Geschichte über Identität und Zugehörigkeit. Der Film zeichnet ein umfassendes und ambivalentes Bild jener dramatischen Wochen, die zu Özils Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft führten - und zu seiner Entfremdung von Deutschland. Die Doku-Serie von Florian Opitz ist ab Freitag, 20. März 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Dienstag, 31. März 2026, 20.15 Uhr und 0.15 Uhr, im linearen ZDF zu sehen.Kaum ein Fußballer wurde in Deutschland so gefeiert, kaum einer hat so viel Ablehnung erfahren wie Mesut Özil, Enkel türkischer Gastarbeiter und Weltmeister von 2014. Fünf Jahre zuvor hatte er sich bewusst für die deutsche und gegen die türkische Nationalmannschaft entschieden und wurde spätestens mit der WM 2010 zum gefeierten Star eines Landes, das sich gerade als weltoffen neu erfand. Özil wurde nicht nur mit Deutschland Weltmeister, sondern war bei Real Madrid und Arsenal London ein internationaler Superstar "made in Germany". 2018 kippte das Bild abrupt - ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan löste einen beispiellosen öffentlichen Aufschrei aus.Wegbegleiter und Beobachter sprechen erstmals über den "Fall Özil"Die Serie rekonstruiert Özils Weg mit exklusivem Archivmaterial, darunter ein bislang im deutschen Fernsehen nie gezeigtes Interview mit Mesut Özil. Ergänzt wird dies durch Stimmen zahlreicher Wegbegleiter und Beobachter, darunter sein langjähriger Mitspieler Per Mertesacker, und Mustafa Özil, der Vater und frühere Manager des Spielers, der erstmals in einer Dokumentation ausführlich über die Karriere seines Sohnes und den späteren Bruch mit ihm spricht. Der damalige Bundestrainer Joachim Löw kommt ebenso zu Wort wie Oliver Bierhoff, der ehemaliger Teammanager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sowie der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel - erstmals wird aus deren Sicht geschildert, wie die Tage nach dem Foto abliefen. Auch Hamit Altintop, ehemaliger deutsch-türkischer Fußballprofi, sowie Journalisten und Journalisten wie Özlem Topcu und Deniz Yücel sprechen erstmals öffentlich über den "Fall Özil".Eine Geschichte, die immer noch aufwühltParallel zur Biografie Özils erzählt die Serie auf einer zweiten Ebene die Geschichte eines Landes im Zwiespalt: zwischen dem Selbstbild eines offenen Einwanderungslandes und dem Wiedererstarken ausländerfeindlicher Ressentiments. Vom "Sommermärchen" 2006 über die Integrationsdebatten der 2010er-Jahre bis in die Gegenwart zeigt "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden", wie schnell ein gefeiertes Vorbild zum Projektionsfeld gesellschaftlicher Konflikte werden kann. Die Doku-Serie stellt dabei auch unbequeme Fragen an die deutsche Gesellschaft. Regisseur Florian Opitz sagt dazu: "Als ich angefangen habe, mich mit Özil zu befassen, habe ich schnell gemerkt, dass seine Geschichte auch acht Jahre nach seinem spektakulären Rücktritt aus der Nationalmannschaft die Gemüter der Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund extrem erregt und alle Beteiligten immer noch aufwühlt.""Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu der "sportstudio"-Produktion "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/dokus/mesut-oezil-zu-gast-bei-freunden-100)Sport im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku-Serie "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/mesut-oezil-zu-gast-bei-freunden) zur Preview im ZDF-Presseportal zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6237317