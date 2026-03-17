Chart des Tages: AUDUSD

Forex Analyse: RBA-Zinsentscheidung sorgt für Bewegung im Devisenhandel - AUDUSD im Fokus

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat in ihrer jüngsten Sitzung überraschend den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,10 - angehoben. Diese Entscheidung widersprach den breiten Markterwartungen und sorgt aktuell für erhöhte Dynamik im Devisenhandel, insbesondere beim Währungspaar AUD/USD.

Die Abstimmung im geldpolitischen Ausschuss fiel mit 5 zu 4 Stimmen denkbar knapp aus. Laut Gouverneurin Michele Bullock bestand jedoch Einigkeit über die grundsätzliche geldpolitische Richtung. Der Fokus bleibt klar: Die Inflation ist weiterhin zu hoch, und das aktuelle Zinsniveau reicht nicht aus, um das Zielband von 2-3 - zu erreichen.

Zusätzliche Inflationsrisiken ergeben sich durch steigende Energiepreise im Zuge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Dennoch betonte die RBA, dass diese Faktoren nicht ausschlaggebend für die aktuelle Zinserhöhung waren. Für die zukünftige Geldpolitik bleibt entscheidend, wie sich Wirtschaftsdaten und Konsumverhalten entwickeln.

- AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 - WKN: A0E4TC - Ticker: AUD/USD

Marktreaktion im Devisenhandel: AUD/USD unter Volatilitätsdruck

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