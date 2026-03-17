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China drosselt, Preise explodieren: Wird dieser kaum bekannte Rohstoff zum nächsten Milliarden-Play?
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XTB
17.03.2026 11:32 Uhr
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Daimler Truck Aktie im Fokus: Gewinneinbruch trotz stabiler Dividende - Jetzt Daimler Truck Aktien kaufen?

Die Daimler Truck Aktie steht derzeit im Fokus vieler Anleger. Der Nutzfahrzeughersteller musste im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang beim Gewinn hinnehmen. Besonders die schwächere Nachfrage in den USA belastete das Geschäft.

Trotz der schwierigen Marktsituation bleibt der Konzern optimistisch für die Zukunft. Verbesserte Auftragseingänge, Effizienzprogramme und steigende Stückzahlen sollen die Profitabilität wieder erhöhen. Für Investoren stellt sich daher die Frage: Ist die Daimler Truck Aktie eine Chance für Anleger, die Auto- und Industrieaktien kaufen möchten?

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