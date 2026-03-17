Paris (www.anleihencheck.de) - Angesichts der anhaltenden Inflation und der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten wird erwartet, dass die US-Notenbank (FED) ihre Zinsen im März unverändert lässt, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Die vierteljährliche Aktualisierung der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (Summary of Economic Projections, SEP) könnte eine restriktivere Haltung des Offenmarktausschusses (FOMC) widerspiegeln: Da sich die meisten Mitglieder weiterhin auf Inflationsrisiken konzentrierten, könnten mehr geldpolitische Entscheidungsträger von einer Zinssenkung in diesem Jahr absehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de