Die Firma Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions stellt ein Tool vor, das mittels KI u.a. die Verweildauer von E-Autos an Ladesäulen vorhersagt. So sollen neu hinzukommende Fahrer auf einen Blick sehen können, wie viele Ladesäulen belegt sind, wann eine Säule voraussichtlich frei wird und ob sich das Warten lohnt. Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions ist ein Spezialist für Tankstellen- und Energielösungen und stellt mit SIQMA FlowMax.AI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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