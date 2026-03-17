Gerüchte rund um eine E-Auto-Plattform mit Geely-Technik hatte Mercedes kürzlich noch dementiert. Doch jetzt gibt es erneut einen Bericht, wonach erste Gespräche zwischen beiden Unternehmen stattgefunden haben, um die Fahrzeugentwicklung in China voranzutreiben. Das berichtet zumindest Bloomberg unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Gespräche drehen sich offenbar um eine mögliche Zusammenarbeit bei künftigen Modellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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