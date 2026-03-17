HIGHLIGHTS:

- Erweiterungszone Corner

35,1 m mit 0,40 g/t AuÄq ab 1,5 m Tiefe

19,8 m mit 0,60 g/t AuÄq ab 1,5 m Tiefe

54,9 m mit 0,23 g/t AuÄq ab 0 m Tiefe

53,3 m mit 0,27 g/t AuÄq ab 48,8 m Tiefe

13,7 m mit 0,81 g/t AuÄq ab 67,0 m Tiefe

30,5 m mit 0,64 g/t AuÄq ab 48,8 m Tiefe

- Zone Phase 3 SW

15,2 m mit 0,27 g/t AuÄq ab 24,4 m Tiefe

13,7 m mit 0,31 g/t AuÄq ab 9,1 m Tiefe

16,8 m mit 0,32 g/t AuÄq ab 27,4 m Tiefe

- Zone MKT

16,8 m mit 0,50 g/t AuÄq ab 9,1 m Tiefe

33,5 m mit 0,27 g/t AuÄq ab 30,5 m Tiefe

- In der Erweiterungszone Corner wird die Mineralisierung 200 Meter über die Randzone der Reserven hinaus durchteuft und ist nach wie vor offen

- Im Jahr 2026 wurde eine zweite Bohranlage in Betrieb genommen und das Bohrvolumen auf 15.000-18.000 Meter erweitert

- Die Ergebnisse lassen auf die Möglichkeit einer Ressourcenerweiterung schließen, mit der die Lebensdauer der Mine verlängert werden könnte

Vancouver, Kanada - 17. März 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") freut sich, die ersten Ergebnisse aus den Bohrungen in der zu 100 % unternehmenseigenen Mine San Agustin im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt zu geben. Für das Jahr 2026 hat sich Heliostar zu einem Bohrprogramm zur Ressourcen- und Reservensteigerung im Wert von 9,75 Mio. USD verpflichtet; das Bohrvolumen wurde zwischenzeitlich von 10.000-15.000 Meter auf 15.000-18.000 Meter erhöht. Das primäre Ziel des Programms ist die Auffindung zusätzlicher Oxiderzressourcen, um die Lebensdauer der Mine entsprechend zu verlängern.

Charles Funk, CEO von Heliostar, meint dazu: "Die Dynamik im Projekt San Agustin wird immer stärker - im Juli 2025 wurden die Genehmigungen für den Ausbau erteilt, im Dezember 2025 die Förderaktivitäten wiederaufgenommen und im Januar 2026 wurde das erste Gold produziert und verkauft. Die heutigen Ergebnisse setzen diesen positiven Trend fort und zeigen, dass sich die Goldoxidmineralisierung 200 Meter über die Randzone der aktuellen Reserven bei San Agustin hinaus ausdehnt. Die durchteuften Abschnitte enthalten ähnliche Gehalte wie jene des aktuellen Minenplans, die - aufgrund des sehr geringen Abraum-Erz-Verhältnisses (Strip Ratio) von 0,9:1 - einen beachtlichen Cashflow generieren. Die heutigen Ergebnisse bergen das Potenzial für eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine San Agustin."

"Wir haben eine zusätzliche Bohranlage in Betrieb genommen, um das Bohrprogramm zu beschleunigen, und planen die Erstellung einer aktualisierten Ressourcenschätzung für die wirtschaftliche Bewertung, um eine Entscheidung im Hinblick auf die Verlängerung der Lebensdauer der Mine fällen zu können. Zusätzliche Produktionsmengen bei San Agustin können uns angesichts der aktuellen Preisentwicklung bei Metallen einen beachtlichen Cashflow bescheren, was sich wiederum positiv auf die Pläne des Unternehmens für den Ausbau von Ana Paula in den Jahren 2027-28 ohne den Bedarf einer Eigenfinanzierung auswirken wird."

Bohrprogramm

Heliostar hat im Rahmen des laufenden Programms, mit dem acht Zielzonen in der Nähe der Mine untersucht werden, bislang 75 Bohrungen über insgesamt 7.230 Meter absolviert. Die heutige Veröffentlichung umfasst 53 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.148 Metern aus drei der acht Zielzonen, nämlich der Erweiterungszone Corner, der Zone Phase 3 SW und der Zone MKT (Abbildung 1). Die Ergebnisse belegen das Potenzial für Produktionswachstum und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine San Agustin. Die Durchschneidungen in der Erweiterungszone Corner zeigen eine Mineralisierung über 200 Meter südwestlich der Randzone der aktuellen Reserve, die nach wie vor offen ist. Die Bohrungen in der Zone Phase 3 SW haben ergeben, dass sich die Mineralisierungskorridore über den aktuellen Tagebau hinaus erstrecken, was für Folgebohrungen spricht. In der Zone MKT wurden ausgedehnte Abschnitte mit niedrigem Erzgehalt angetroffen.

Die vielversprechenden Ergebnisse in der Erweiterungszone Corner haben zur Entscheidung geführt, das Bohrprogramm auszuweiten, um eine potenzielle Ressource zu definieren. Diese Bohrungen umfassen sowohl Kernbohrungen als auch RC-Bohrungen ("RC"). Die Kernbohrungen dienen der Gewinnung von Daten zur Gesteinsfestigkeit und Hydrogeologie sowie von Proben für metallurgische Detailstudien. Damit besteht für Heliostar die Möglichkeit, jene technischen und metallurgischen Daten zu erfassen, die erforderlich sind, um eine zusätzliche Grubenausweitung über die derzeit geförderten Reserven hinaus zu bewerten.

Abbildung 1: Lageplan der Mine San Agustin mit Oxiderzzielen und veröffentlichten Bohrplätzen. In den gelb umrandeten Bereichen wurde bereits gebohrt, die anderen Bereiche müssen noch erkundet werden.

Abbildung 2: Detaillierter Lageplan der Bohrungen im Bereich der Erweiterungszone Corner

Abbildung 3: Querschnitt durch ausgewählte Bohrlöcher in der Erweiterungszone Corner

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Erweiterungszone Corner

Die Bohrungen in der Erweiterungszone Corner haben ergeben, dass sich die Mineralisierung über den Bereich der aktuellen Reserven hinaus fortsetzt. Anhand der Bohrlöcher 25-SAGRC-739, -740 und -746 wurde ein Mineralisierungskorridor definiert, der sich 200 m über die Grenze des aktuellen Tagebaus hinaus erstreckt; dieser steht für eine weitere Ausdehnung offen (Abbildungen 2 und 3).

Die Mineralisierung in diesem Korridor wird hauptsächlich von der in südwestlicher Richtung streichenden Verwerfung Arturo bestimmt, als sekundäre Faktoren wirken die günstigen lithologischen Eigenschaften und die lithologischen Kontaktzonen. Anhand der geplanten Definitionsbohrungen mit Kern- und RC-Bohrern soll die Bohrdichte erhöht werden, um ein Ressourcenmodell im Vorfeld einer möglichen Förderung zu begünstigen. Bisher stand die Ausdehnung der Mineralisierung im Bereich der Verwerfung Arturo im Mittelpunkt der Bohrungen, wobei entlang der Struktur erfolgreich mehrere Explorationsabschnitte durchteuft wurden. Es gibt jedoch noch eine Reihe anderer Zonen, die vor kurzem bei neuen Sprenglochbohrungen sowie im Rahmen historischer Bohrungen ermittelt wurden. Diese werden anhand von ersten RC-Bohrungen getestet und im Erfolgsfall durch zusätzliche Bohrungen genauer untersucht.

Die Bohrlöcher 26-SAGRC-761 bis -764 wurden im Rahmen einer Kampagne niedergebracht, in deren Rahmen anhand von Bohrungen in begrenztem Umfang das geologische Modell bzw. das Ressourcenmodell in Bereichen innerhalb der Grube mit den aktuellen Reserven validiert werden sollte. Es wurde festgestellt, dass viele als Abraum modellierte Bereiche innerhalb der Grube auf einen Mangel an Bohrdaten zurückzuführen sind. Es besteht somit die Chance, dass bereits im aktuellen Minenplan zusätzliche Tonnagen enthalten sind, die einer Laugung zugeführt und entsprechend monetarisiert werden können.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Zone Phase 3 SW

Im Zuge der Bohrungen in der Zone Phase-3-SW wurden Ausläufer hochgradig mineralisierter Korridore mit südwestlicher Streichrichtung sowie Erzversprengungen am Rand des bestehenden Tagebaus lokalisiert. Das Programm umfasste 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 640 Metern. Die wichtigsten Abschnitte wurden in den Löchern 25-SAGRC-733 und -734 angetroffen; hier wurde ab 24,4 m Tiefe ein Erzgehalt von 0,27 g/t Goldäquivalent auf 15,2 m bzw. ab 9,1 m Tiefe ein Erzgehalt von 0,31 g/t Goldäquivalent auf 13,7 m durchteuft. Diese beiden Abschnitte definieren den Ausläufer einer zentralen Mineralisierungsstruktur. In Bohrloch 25-SAGRC-729 wurde ebenfalls eine mögliche Zone mit 0,32 g/t Goldäquivalent auf 16,8 m ab 27,4 m Tiefe angetroffen.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Zone MKT

Die Ergebnisse aus der Zone MKT lassen eine ausgedehnte und durchgehende Mineralisierungszone nahe dem derzeitigen Cutoff-Gehalt erkennen. Die Bohrungen in der Zone MKT umfassen 15 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.280 Metern, die an der Nordwestseite der Grube niedergebracht wurden und eine Fläche von 130 x 150 Metern abdecken. Diese Ergebnisse werden in zukünftige Modelle einfließen, damit geprüft werden kann, ob eine Rückverlegung der Abbauwand in diesem Bereich möglich ist. Das potenzielle Abraum-Erz-Verhältnis wäre vermutlich günstig. In diesem Areal sind weitere Bohrungen geplant, um eine höhergradigere Mineralisierung zu definieren, die den Abbau noch wirtschaftlicher gestalten würde.

Einzelheiten zu den Ergebnissen

Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Die Mineralisierung bei San Agustin präsentiert sich in Form von Versprengungen sowie strukturell und stratigraphisch beeinflussten Zonen. Zu den vielfältigen Einflussfaktoren auf diese Zonen zählen nordwestlich und nordöstlich streichende, annähernd vertikal einfallende Verwerfungen, die Lithologie sowie Kluftnetze. Die Ausrichtung der Bohrlöcher ist darauf optimiert, den dominierenden Einflussfaktor in diesem Gebiet zu überprüfen.

Die Bohrungen bei San Agustin werden fortgesetzt, wobei vor kurzem eine zweite Bohranlage in Betrieb genommen wurde. Mit beiden Bohranlagen werden zwei wichtige Zielkonzepte der Mine evaluiert: Oxiderzziele im Nahbereich der Mine sowie potenzielle Sulfiderzfunde in der Tiefe. Die Ausweitung des Bohrvolumens auf 15.000-18.000 Meter ermöglicht ein Ressourcenbohrprogramm zur genaueren Untersuchung der heutigen Ergebnisse sowie erste Testbohrungen in den Zielzonen mit Oxiderzvorkommen (Phase 3, Phase 5, MKT-2, La Isla und Phase 7).

Die nächsten Bohrergebnisse aus San Agustin werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 veröffentlicht.

Tabelle mit Bohrergebnissen und Koordinaten

Bohrlochname Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t) AuÄq(g/t) Bohrloch-Zweck 25-SAGRC-720 76,2 89,9 13,7 0,47 0,9 0,47 MKT Zone 25-SAGRC-722 19,8 32,0 12,2 0,38 0,9 0,38 MKT Zone 25-SAGRC-723 30,5 64,0 33,5 0,27 1,0 0,27 MKT Zone 25-SAGRC-725 57,9 71,6 13,7 0,58 0,5 0,59 MKT Zone 25-SAGRC-726 9,1 25,9 16,8 0,50 0,8 0,50 MKT Zone 25-SAGRC-729 9,1 19,8 10,7 0,23 5,3 0,24 Phase 3 SW Zone and 27,4 44,2 16,8 0,29 19,1 0,32 25-SAGRC-730 4,6 19,8 15,2 0,24 18,8 0,28 Phase 3 SW Zone 25-SAGRC-733 24,4 39,6 15,2 0,25 10,2 0,27 Phase 3 SW Zone 25-SAGRC-734 9,1 22,9 13,7 0,30 1,8 0,31 Phase 3 SW Zone 25-SAGRC-736 16,8 29,0 12,2 0,20 8,2 0,22 Phase 3 SW Zone und 44,2 50,3 6,1 0,51 11,6 0,53 25-SAGRC-739 3,1 12,2 9,1 0,13 6,1 0,15 Corner Extension und 18,3 32,0 13,7 0,27 27,7 0,32 und 48,7 59,4 10,7 0,51 5,1 0,52 25-SAGRC-740 35,1 41,2 6,1 0,26 20,4 0,30 Corner Extension und 48,8 102,1 53,3 0,21 29,5 0,27 und 112,7 141,7 29,0 0,39 20,5 0,42 25-SAGRC-741 0,0 54,9 54,9 0,20 17,3 0,23 Corner Extension und 62,5 86,9 24,4 0,36 52,3 0,48 25-SAGRC-742 1,5 29,0 27,5 0,28 8,6 0,29 Corner Extension 25-SAGRC-744 77,7 86,8 9,1 0,27 9,1 0,29 Corner Extension und 94,5 102,1 7,6 0,44 63,0 0,55 25-SAGRC-745 1,5 36,6 35,0 0,39 7,0 0,40 Corner Extension 25-SAGRC-746 18,3 24,4 6,1 0,18 2,8 0,18 Corner Extension und 48,7 79,2 30,5 0,63 4,9 0,64 25-SAGRC-747 118,9 125,0 6,1 1,19 48,9 1,34 Corner Extension 25-SAGRC-749 42,7 61,0 18,3 0,27 34,7 0,34 Corner Extension und 80,7 103,6 22,9 0,35 39,0 0,42 25-SAGRC-750 67,0 85,3 18,3 0,30 36,0 0,36 Corner Extension 25-SAGRC-752 1,5 21,3 19,8 0,52 46,0 0,60 Corner Extension 26-SAGRC-761 0,0 12,2 12,2 0,21 8,0 0,23 Corner Reserve und 18,3 35,1 16,8 0,17 15,7 0,20 und 41,1 85,3 44,2 0,43 32,7 0,49 und 93,0 108,2 15,2 0,32 18,4 0,38 26-SAGRC-762 0,0 12,2 12,2 0,25 5,1 0,26 Corner Reserve und 24,4 54,9 30,5 0,31 15,0 0,34 und 71,6 82,3 10,7 0,14 50,0 0,23 und 82,3 89,9 7,6 0,25 47,0 0,40

Tabelle 1: Hervorgehobene bedeutende Bohrabschnitte. Eine vollständige Tabelle der Ergebnisse finden Sie auf der Website des Unternehmens hier.

Die AuÄq-Gehalte wurden anhund der Verhältnisse von Metallpreisen und Metallausbeuten nach folgender Gleichung berechnet:

• AuÄq = (Au + Ag / Äquivalenzfaktor)

Dabei gilt: Äquivalenzfaktor = ((Au-Preis in US$/g * Au-Ausbeute) / (Ag-Preis in US$/g * Ag-Ausbeute))

Au-Preis = 2.150 USD pro Unze und Ag-Preis = 26 USD pro Unze

Au-Ausbeute (Oxid) = 66 % und Au-Ausbeute (Übergang) = 38 %

Ag-Ausbeute (Oxid) = 10 % und Ag-Ausbeute (Übergang) = 10 %

Tabelle mit Bohrlochkoordinaten

Bohrloch-Nr. Easting (NAD27 MX Zone 13N) Northing (NAD27 MX Zone 13N) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (m) 25-SAGRC-720 539,540 2,741,842 1911,9 45,1 -45,5 97,5 25-SAGRC-722 539,510 2,741,814 1909,3 45 -45,4 91,4 25-SAGRC-723 539,490 2,741,828 1909,5 44,8 -45,5 91,4 25-SAGRC-725 539,565 2,741,903 1911,4 45 -45,5 91,4 25-SAGRC-726 539,502 2,741,875 1910,9 45,1 -70,3 85,3 25-SAGRC-730 540,583 2,740,970 1868,9 135,1 -45,3 39,6 25-SAGRC-733 540,476 2,741,113 1872,9 135,2 -45,5 56,4 25-SAGRC-734 540,475 2,741,077 1876,0 135,2 -45,5 85,3 25-SAGRC-736 540,496 2,740,985 1870,9 135,2 -45,6 126,5 25-SAGRC-739 539,672 2,740,987 1897,2 142 -50,5 128,0 25-SAGRC-740 539,650 2,741,010 1898,0 141,9 -50,4 146,3 25-SAGRC-741 539,728 2,741,060 1895,9 135 -50,2 103,6 25-SAGRC-742 539,775 2,741,011 1893,7 135,1 -50,1 103,6 25-SAGRC-744 539,548 2,741,098 1901,3 134,9 -50,1 170,7 25-SAGRC-745 539,672 2,740,939 1897,8 134,9 -50,1 103,6 25-SAGRC-746 539,648 2,740,963 1898,3 135,4 -50,3 128,0 25-SAGRC-747 539,606 2,740,969 1899,5 135,2 -50 179,8 25-SAGRC-749 539,758 2,741,179 1896,2 143,1 -45,3 111,3 25-SAGRC-750 539,718 2,741,142 1897,0 135,2 -50,3 91,4 25-SAGRC-752 539,836 2,741,022 1891,8 135 -49,9 85,3 26-SAGRC-761 540,021 2,741,122 1896,4 135,1 -45,1 158,5 26-SAGRC-762 539,989 2,741,116 1894,4 134,8 -45 97,5

Tabelle 2: Ausgewählte Bohrlochdaten. Eine vollständige Tabelle mit allen Details finden Sie auf der Website des Unternehmens hier.

Anmerkung zum technischen Bericht über San Agustin

Heliostar hat den technischen Bericht mit dem Titel "San Agustin Operations, Durango State, Mexico, NI 43-101 Technical Report" am 14. Januar 2025 auf SEDAR+ eingereicht. Weitere Informationen zum Projekt San Agustin finden Sie hier.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) wurden mit 5-1/8-Zoll-Bohrgeräten durchgeführt. Reverse-Circulation-Proben mit einem Gewicht von >20 kg wurden in vier Teile geteilt, von denen jeweils ein Viertel zur Analyse weitergeleitet wurde. Reverse-Circulation-Proben mit einem Gewicht von =20 kg wurden in zwei Hälften geteilt, von denen jeweils eine zur Analyse weitergeleitet wurde. Jeweils drei Viertel bzw. die Hälfte der Proben wurden als Archivprobe aufbewahrt. Die Bohrproben wurden an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, versundt, um im ALS-Labor in North Vancouver aufbereitet und analysiert zu werden. Die ALS-Stundorte in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels 30-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss bestimmt, und Proben mit überhöhten Werten wurden mittels 30-Gramm-Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenz- und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Stewart Harris, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Stundards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Harris fungiert als Exploration Manager des Unternehmens.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein Goldbergbauunternehmen mit produktiven Bergbaubetrieben in Mexiko, zu denen die Mine La Colorada in Sonora und die Mine San Agustin in Durango zählen. Daneben besitzt das Unternehmen auch ein hochwertiges Portfolio an Erschließungsprojekten in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Es sind dies das Projekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja California Sur und das Projekt Unga im US-Bundesstaat Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited?

E-Mail: info@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited?

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

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