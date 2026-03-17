Auch mit zunehmendem Alter im eigenen Zuhause zu bleiben, wünschen sich viele Haus- und Wohnungsbesitzer über 60 Jahren. Wie Makler diese Zielgruppe bei Modernisierungsplänen, möglichen Liquiditätsengpässen und der Vermögensplanung wirksam begleiten. Ein Beitrag von Rainer Hagenbucher, Fachbereichsleiter der Allianz BaufinanzierungDie große Mehrheit der über 60-Jährigen möchte in den eigenen vier Wänden alt werden. Das bestätigt eine aktuelle Erhebung der Allianz Baufinanzierung. Bundesweit wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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