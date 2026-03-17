Erfurt (ots) -Drei chaotische Hasenkinder aus der Stadt landen in einem magischen Hasen-Internat tief im Wald. Es beginnt ein unterhaltsamer, actionreicher und emotionaler Culture Clash zwischen modernen Großstadtkindern und traditionsbewussten lnternatsschüler*innen. Die ersten zehn Folgen der 26-teilige Animationsserie "Rabbit Academy - Die Häschenschule" (SWR/KiKA/NDR/hr) stehen ab 20. März 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://www.kika.de/ueber-kika/kika-apps-100) zur Verfügung, weitere Folgen werden wöchentlich hinzugefügt. Im TV zeigt KiKA ab 27. März 2026 täglich um 18:00 Uhr eine Premiere-Folge. Untertitel sind verfügbar."Rabbit Academy - Die Häschenschule" knüpft an die erfolgreichen Kinofilme "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" und "Die Häschenschule - Der große Eierklau" (beide NDR) an und basiert frei auf dem Buchklassiker von Fritz Koch-Gotha und Albert Sixtus. Die Serie ist für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren geeignet und zeigt, wie wichtig es ist, voneinander zu lernen und wie Unterschiede das Leben bereichern können."Rabbit Academy - Die Häschenschule" wurde von Akkord Film produziert und ist in Koproduktion mit SWR, KiKA, NDR und hr entstanden. Die verantwortlichen Redakteur*innen sind Benjamin Manns (SWR), Tina Debertin (KiKA), Holger Hermesmeyer (NDR) und Patricia Vasapollo (hr).Zum Inhalt: Der Stadthase Max und seine Freunde Kela und Chester werden an der legendären Häschenschule aufgenommen - der Rabbit Academy. Hier, versteckt im Wald, wird Hasenmagie gelehrt, aber auch Disziplin und Ordnung. Weder von dem einen noch von dem anderen haben Max, Kela und Chester irgendeine Ahnung und so wird ihr Aufenthalt äußerst turbulent. Doch schnell merken die Hasenkinder an der Rabbit-Academy und auch ihre ehrwürdigen Meister, dass die Neuen ihnen guttun und dass alle profitieren, wenn verschiedene Lebenswelten aufeinanderprallen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6237395