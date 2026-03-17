Leipzig (ots) -Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwochabend, 18. März 2026, um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.Die Kraftstoffpreise sind heftig gestiegen - und mit ihnen der Unmut vieler Menschen. Pendlerinnen und Pendler zahlen ordentlich drauf, Speditionen geraten wirtschaftlich unter Druck und ambulante Pflegedienste kämpfen darum, ihre Touren überhaupt noch finanzieren zu können.Dass der Krieg im Nahen Osten die Preisspirale in Gang gesetzt hat, ist unbestritten. Doch auch der Staat verdient über Steuern und Abgaben ordentlich mit. Und die Mineralölkonzerne werden für ihre "unanständige Preispolitik" kritisiert.Doch warum agiert die Bundesregierung so zögerlich? Zwar hat sie einen Teil der nationalen Ölreserve freigegeben. Doch hätte sie mit einer Senkung der Abgaben und Steuern nicht viel mehr bewirken können? Warum sind die Preissprünge in Nachbarländern deutlich geringer als in Deutschland ausgefallen? Und wie steht es um die viel beschworene "Macht der Verbraucher" - nur ein Mythos?"Abgezapft. Wie wird Sprit wieder bezahlbar?" - darüber sprechen Friederike Schicht und Andreas F. Rook mit Menschen, die unter den Spritpreisen leiden und begrüßen im Studio:- Jutta Gurkmann, Verbraucherzentrale Bundesverband- Andreas Keßler, Motorjournalist und "Autopapst"- Sepp Müller (CDU), MdB und Chef der "Arbeitsgruppe Energie" der Bundesregierung- Volker Quaschning, Professor für regenerative EnergiesystemePressekontakt:MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Peggy Ender,Tel.: 0351 / 846 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6237392