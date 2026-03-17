Google hat eine Übersicht seines System-Updates für März veröffentlicht. Unter den Neuerungen sticht eine heraus, welche die WLAN-Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten ermöglicht. Es ist klein, bringt aber Praktisches mit sich: das aktuelle System-Update von Google für Android, das schrittweise eingeführt wird. Besonders hilfreich könnte die WLAN-Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten sein. Beim Wechsel zwischen Geräten nicht mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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