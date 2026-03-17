KI-Agenten sind dank Projekten wie Openclaw in aller Munde. Eine neue Studie zeigt: Die vermeintlich smarten Helfer verraten bei etwas Nachdruck private Details, teilen ungefragt Informationen und löschen auch mal einen kompletten Mailserver. Die Zukunft von KI gehört den sogenannten Agenten. In der Hinsicht ist sich die Techbranche einig. KI-Agenten nutzen große Sprachmodelle nicht nur, um Antworten auf Fragen zu generieren, sondern sie haben Zugriff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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