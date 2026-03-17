Zürich (www.anleihencheck.de) - Wird die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag auf die hohen Ölpreise mit höheren Zinsen reagieren? Das wäre ein geldpolitischer Fehler, meint David Kohl, Chief Economist bei Julius Bär.In den letzten Tagen habe die Europäische Zentralbank (EZB) ihre restriktive Haltung bekräftigt. Viele Marktteilnehmer würden Zinserhöhungen im Laufe des Jahres 2026 erwarten. Der Krieg im Iran und die Angriffe auf die Ölinfrastruktur würden zudem die Energiepreise in die Höhe treiben, was das Inflationsrisiko für die Eurozone verschärfe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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