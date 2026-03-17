© Foto: Dall-EAm Dienstag legt der Kryptomarkt weiter zu - und eine Kryptowährung sticht dabei besonders hervor: XRP.Am Dienstagvormittag legt XRP um mehr als vier Prozent auf 1,52 US-Dollar zu und baut damit das Wochenplus auf über 8,5 Prozent aus. Mit dem jüngsten Kursschub gelingt es XRP den Binance Coin (BNB) zu überholen und klettert damit zurück auf Platz vier der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Mit aktuell rund 93,5 Milliarden US-Dollar liegt XRP nun knapp vor BNB, das auf etwa 92,1 Milliarden US-Dollar kommt. Damit sichert sich XRP eine Rangposition, die es seit mehreren Wochen nicht mehr innehatte. Breite Erholung treibt Kryptowährungen an Die Entwicklung bei XRP steht im …Den vollständigen Artikel lesen
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