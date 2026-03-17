DJ MARKT USA/Aktien nach Erholungstag knapp behauptet erwartet

Nach der Erholung am Vortag zeichnet sich für den Start am Dienstag an der Wall Street eine knapp behauptete Tendenz ab. Bremsen dürfte zum einen, dass die Ölpreise nach der phasenweisen Entspannung am Montag wieder zugelegt haben. Brent-Öl wird aktuell mit 103 Dollar gehandelt, knapp 3 Prozent höher als am Vortag. Auch, nachdem der Appell von US-Präsident Trump an die Verbündeten, die Straße von Hormus mitzusichern, auf taube Ohren stieß. Zum anderen beginnt die US-Notenbank am Berichtstag ihre zweitägigen Beratungen, die am Mittwoch mit der Verkündung der Zinsentscheidung enden.

Eine Zinsänderung wird allgemein nicht erwartet. Zuletzt wurden aber Zinssenkungshoffnungen immer mehr ausgepreist angesichts der Gefahr einer wieder anziehenden Inflation vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise. Laut LSEG-Daten wird derzeit nur noch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist, und diese erst zum Jahresende. Vor dem Krieg hatten die Märkte für 2026 noch mit zwei Senkungen gerechnet.

Die US-Notenbank gerät damit in ein Dilemma, denn auf schwache Konjunkturdaten müsste sie eigentlich mit einer lockeren Geldpolitik reagieren. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte vor allem auf dem Ausblick liegen und Aussagen der Notenbanker, wie stark sie die Gefahr eines Inflationsanstiegs bewerten.

Die Renditen am Anleihemarkt zeigen sich aktuell wenig verändert. Am Vortag hatten sie die jüngste Aufwärtstendenz unterbrochen und waren deutlicher gesunken. Die Zehnjahresrendite steigt nun um 1 Basispunkt auf 4,23 Prozent.

Aktienseitig geht es in der Vorbörse für Uber um knapp 3 Prozent nach oben. Uber und Nvidia haben mitgeteilt, ihre Partnerschaft im Bereich selbstfahrende Fahrzeuge auszubauen. Nvidia tendieren gut behauptet. Die Aktie war am Vortag nach Präsentation neuer Produkte und Bekanntgabe neuer Partnerschaften - unter anderem mit den Autoherstellern Hyundai Motor, Kia, Nissan Motor, Isuzu Motors und Geely Automotive - um 1,6 Prozent gestiegen.

Occidental Petroleum verbessern sich mit den hohen Ölpreisen um knapp 1 Prozent, obwohl ein Gasfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das gemeinsam mit der Abu Dhabi National Oil Co. entwickelt wurde, von einem Drohnenangriff getroffen wurde.

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March 17, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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