Dieser SDAX-Titel gerät unter Druck. Eine Analystenstudie löst den Kursrutsch aus - doch die Marktteilnehmer scheinen etwas Wesentliches zu übersehen. Die Aktie von Energiekontor steht plötzlich stark unter Druck. Innerhalb kurzer Zeit verliert der Titel zweistellig und fällt auf das tiefste Niveau seit Monaten. Auslöser ist eine neue Analysteneinschätzung, die zentrale Annahmen zur Geschäftsentwicklung deutlich nach unten korrigiert. Warburg dämpft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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