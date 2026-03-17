PayPal krempelt sein mobiles Bezahlen um - und verabschiedet sich dabei von einem wichtigen Partner. Der Bezahldienst wird schon bald nicht mehr über die Google Wallet verfügbar sein. Für Nutzer bedeutet das konkrete Einschränkungen. Ist der Paukenschlag auch für die arg gebeutelten Aktionäre des Bezahldienstleisters relevant?PayPal beendet für deutsche Nutzer die Möglichkeit, den Dienst neu mit der Google Wallet zu verbinden. Stichtag für ist der 31. März 2026. Danach gilt: Neue Verknüpfungen sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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