Rua Gold: Bohrerfolg mit bis zu 83,4 g/t Gold - Gold und Antimon-Projekt

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Gold-Antimon-Projekt wächst: Mineralisierung über 1 km Länge bestätigt

Rua Gold (WKN A40QYC / TSX RUA) treibt die Exploration auf dem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands weiter mit Hochdruck voran. Neue teilweise extrem hochgradige Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass sich das bekannte mineralisierte System sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe weiter fortsetzt!

Nach Unternehmensangaben nämlich stützen die jüngsten Ergebnisse eine Ausdehnung der Gold-Antimon-Ressource über mehr als 1.000 Meter Länge und mehr als 500 Meter Tiefe. Parallel dazu lieferten mehrere Bohrungen hochgradige Goldabschnitte, die auf zusätzliches Potenzial innerhalb orogener Quarzadern hinweisen.

Das Unternehmen von CEO Robert Eckford entwickelt Auld Creek derzeit mit einem vollständig finanzierten, 19.000-Meter-Bohrprogramm systematisch weiter. Aktuell sind bereits vier Diamantbohrgeräte im Einsatz, ein fünftes Gerät soll im April hinzukommen. Im Mittelpunkt stehen sowohl Erweiterungs- und Bestätigungsbohrungen im Bereich der bekannten Fraternal-Zone als auch erste Tests außerhalb des bisherigen Ressourcenrahmens. Die laufenden Arbeiten bilden zugleich die Grundlage für eine Preliminary Economic Assessment, die im Rahmen eines Fast-Track-Antrags für eine Bergbaugenehmigung vorbereitet wird. Der Antrag soll nach derzeitigem Stand zum Jahresende eingereicht werden.

Rua Gold weitet Auld Creek entlang des Streichens aus

Die neuen Ergebnisse zeigen, dass Rua Gold die bekannte Mineralisierung bei Auld Creek nicht nur innerhalb des bisherigen Ressourcenbereichs besser definiert, sondern auch darüber hinaus erweitert. Besonders wichtig ist dabei Bohrloch ACDDH064, das rund 400 Meter nördlich der aktuellen Ressource auf eine starke mineralisierte Zone traf. Die Analysen dafür stehen zwar noch aus, doch bereits die Bohrbeobachtung stützt die Ausdehnung des Systems auf nunmehr über 1.000 Meter.

Zusätzliche Hinweise auf weiteres Potenzial kommen aus der Oberflächengeochemie. Deren Signatur setzt sich nach Angaben von Rua Gold über insgesamt 2.500 Meter fort und reicht damit rund 1.500 Meter über den gegenwärtigen Ressourcenrahmen hinaus. Das unterstreicht, dass Auld Creek nicht auf einen eng begrenzten Bereich beschränkt sein dürfte, sondern Teil eines größeren mineralisierten Trends sein könnte.

Alle Bohrlöcher der jüngsten Kampagne haben zudem erfolgreich die Fraternal-Struktur durchteuft. Für Rua Gold ist das ein wichtiges Indiz dafür, dass es sich um ein kontinuierliches und auf Distriktmaßstab bedeutendes Strukturelement handelt. Die nächsten Schritte umfassen daher weitere Erweiterungs- und Infill-Bohrungen, ergänzt um geologische Modellierung und geochemisches Fingerprinting der Gänge sowie des umgebenden Wirtsgesteins aus Grauwacke und Argilliten.

Längsschnitt Fraternal-Zone im Auld Cree-Projekt; Bild: Rua Gold

Hochgradige Abschnitte schärfen das Bild der Fraternal-Zone

Im nördlichen Teil des Fraternal-Ressourcenbereichs meldet Rua Gold mit Bohrloch ACDDH058 mehrere hochgradige Goldintervalle. Dazu zählen 0,5 Meter mit 20,5 g/t Gold, 0,2 Meter mit 83,4 g/t Gold sowie 0,7 Meter mit 12,6 g/t Gold und 3,3% Antimon. Die geschätzte wahre Mächtigkeit dieses Abschnitts liegt bei 7,3 Metern. Nach Unternehmensangaben handelt es sich dabei um den bislang höchsten Einzel-Goldgehalt, der im Auld-Creek-Vorkommen gemessen wurde. Zugleich hilft das Ergebnis dabei, Orientierung und Kontinuität hochgradiger mineralisierter Schüsse besser einzugrenzen.

Etwa 65 Meter im Einfallen unterhalb von ACDDH058 wurde mit ACDDH060 ein weiterer Abschnitt durchschnitten: 2,8 Meter mit 2,5 g/t Gold und 0,6% Antimon bei einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 10,8 Metern. Diese Bohrung bestätigt nach Darstellung von Rua Gold die strukturelle Kontinuität und stützt die Interpretation, dass der hochgradige mineralisierte Schuss moderat nach Süden einfällt.

Auch die Bohrlöcher ACDDH059 und ACDDH062 liefern zusätzliche Daten für den zentralen Bereich der Fraternal-Zone. ACDDH059 ergab 1,2 Meter mit 7,6 g/t Gold und 3,07% Antimon, darunter 0,55 Meter mit 14,1 g/t Gold und 3,3% Antimon. Die geschätzte wahre Mächtigkeit liegt hier bei 2,6 Metern. ACDDH062 durchteufte 8,5 Meter mit 1,73 g/t Gold, einschließlich 0,2 Meter mit 11,8 g/t Gold und 0,3 Meter mit 5,8 g/t Gold. Die wahre Mächtigkeit wird mit 5,0 Metern angegeben.

Rua Gold treibt die Ressourcenausdehnung in die Tiefe voran

Neben der Ausdehnung entlang des Streichens gewinnt für RUA GOLD vor allem die Tiefenerstreckung des Systems an Bedeutung. Die Bohrlöcher ACDDH063 und ACDDH065 gelten als klarer Nachweis dafür, dass die Fraternal-Zone im nördlichen und südlichen Abschnitt auch in größerer Tiefe fortsetzt. Die Ergebnisse der Analysen stehen hier noch aus, doch der Ressourcenrahmen wird damit nach Angaben des Unternehmens bereits bis auf 540 Meter unter der Oberfläche erweitert.

Für das Gold-Antimon-Projekt Auld Creek ist das ein zentraler Punkt, weil sich die geologische Interpretation des Systems dadurch weiter verdichtet. Rua Gold sieht nun klarere Vektoren, um nachfolgende Bohrungen gezielt auf höhergradige Mineralisierung entlang der Fallrichtung nach Norden und in größerer Tiefe auszurichten. Ergänzend sind Scout-Bohrungen auf nördliche Erweiterungen der Fraternal- und Bonanza-Gänge vorgesehen.

Das laufende Entwicklungsprogramm ist eng mit den wirtschaftlichen Planungen verknüpft. Rua arbeitet gleichzeitig an einem Preliminary Economic Assessment (vorläufige Einschätzung der Wirtschaftlichkeit), während die technische Grundlage für einen Fast-Track-Antrag auf eine Bergbaugenehmigung vorbereitet wird.

Reefton Goldfield bleibt Kerngebiet von Rua Gold in Neuseeland

Auld Creek ist Teil der breiteren Strategie von Rua Gold in Neuseeland. Das Unternehmen bezeichnet sich aber auch als dominierenden Landbesitzer im Reefton Goldfield auf der Südinsel und kontrolliert dort mehr als 120.000 Hektar an Konzessionen. Der Distrikt brachte historisch mehr als 2 Millionen Unzen Gold hervor, bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t Gold.

Mit dem fünften Bohrgerät, das im April als mobiles Gerät starten soll, will Rua nicht nur Auld Creek selbst weiterentwickeln, sondern auch andere aussichtsreiche Goldziele im Reefton Goldfield prüfen. Langfristig zielt die Strategie darauf ab, das Potenzial mehrerer Untertagebergwerke darzustellen, die eine zentrale Aufbereitungsanlage in Auld Creek beschicken könnten. Die aktuellen Ergebnisse aus der Fraternal-Zone liefern dafür vor allem eines: eine deutlich verbesserte geologische Grundlage für die nächsten Bohrschritte auf dem Gold-Antimon-Projekt.

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