TORONTO, Kanada - 17. März 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-ceo-insight-on-the-upcoming-catalysts-and-re-rating-potential/ -) gibt erste Ergebnisse des 13.000 Meter umfassenden Phase 1-Explorationsbohrprogramms von Eau Claire bekannt, das sich im Eeyou Istchee-Gebiet in der Region James Bay im Norden von Quebec befindet.

Die Bohrungen der Phase 1 konzentrierten sich auf die Erweiterung der Ressourcen entlang hochgradiger Erzkörper und die Verbesserung der Kontinuität der bestehenden Ressource außerhalb der in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung identifizierten Abbaustätten. Insgesamt wurden 21 Bohrlöcher (ca. 12.700 m) fertiggestellt, wobei bisher nur Ergebnisse für 5.550 m vorliegen. Vollständige Untersuchungsergebnisse liegen für 11 Bohrlöcher sowie Teilergebnisse für ein zwölftes Bohrloch vor. Sieben Bohrlöcher lieferten bedeutende Ergebnisse, die in Tabelle 1 und Abbildung 1 hervorgehoben sind.

Das wichtigste Highlight war die Infill-Bohrung 26EC-099, die auf einen abgeleiteten Teil der Eau-Claire-Ressource abzielte und 11,74 g/t Gold auf 6,63 Meter (m) etwa 40 m unterhalb der Neigung früherer Bohrungen durchschnitten hat. Ein zweites Bohrloch, 26EC-101, das weitere 40 m in Abwärtsrichtung außerhalb des bestehenden Ressourcenbereichs liegt, wurde gerade fertiggestellt, und die Ergebnisse stehen noch aus.

"Die Bohrungen bei Eau Claire untermauern weiterhin die Kontinuität der Ressource und bestätigen, dass die Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte gut entwickelt und vorhersehbar bleibt", erklärte Tim Clark, CEO von Fury Gold Mines. "Wichtig ist, dass das Programm das Potenzial aufzeigt, die Lagerstätte zwischen den Ressourcenblöcken (der Gap-Zone) in flachen, bisher nicht erprobten Bereichen zu erweitern, und wir freuen uns auf weitere Bohrungen, um das Risiko weiter zu verringern und Eau Claire zu erweitern, während wir zusätzlichen Wert für die Aktionäre erschließen."

Tabelle1 : Bisherige Bohrhighlights

Bohrloch-ID Von Bis Bohrmächtigkeit (m) Tatsächliche Dicke (m) Au (g/t) Zweck 25EC-083 Kein signifikanter Abschnitt 25EC-084 286,5 288,0 1,5 1,48 3,58 Infill 299,0 301,0 2,0 1,97 2,44 25EC-085 Kein signifikanter Abschnitt 25EC-086 Kein signifikanter Abschnitt 25EC-087 383,5 386,5 3,0 2,79 2,21 Erweiterung 25EC-088 139,0 140,0 1,0 0,97 22,70 Infill 362,5 365,5 3,0 2,94 4,25 25EC-089 198,0 198,5 0,5 0,49 13,10 Erweiterung 25EC-090 293,5 295,0 1,5 1,48 2,74 Erweiterung 398,5 399,5 1,0 0,99 8,78 25EC-091 Kein signifikanter Abschnitt 25EC-092 Kein signifikanter Abschnitt 25EC-093 549,5 550,0 0,5 0,50 24,80 Infill 26EC-099* 397,5 402,0 4,5 4,25 2,59 Infill 411,5 412,5 1,0 0,95 7,20 431,0 432,0 1,0 0,95 6,47 438,0 445,0 7,0 6,63 11,74 448,0 449,0 1,0 0,95 7,15 453,5 455,0 1,5 1,42 4,67 458,0 459,0 1,0 0,95 5,90 Die Abschnitte wurden anhand von Au-Gehalten*Mächtigkeiten von mindestens 2 g/t*m mit einem Gehalt von mindestens 1 g/t und einer maximalen fortlaufenden Verdünnung von 2 m berechnet. Für die Berechnung der Abschnitte wurde die tatsächliche Mächtigkeit verwendet * Teilergebnisse eingegangen

Derzeit läuft eine Bohrkampagne der Phase 2 bei Eau Claire, deren Schwerpunkt darauf liegt, abgeleitete Teile der Ressource sowie Erweiterungen in die Kategorie der angezeigten Ressource umzuwandeln. Das vollständig finanzierte Phase-2-Programm wird voraussichtlich weitere 15.000 bis 25.000 m Bohrungen umfassen und sich voraussichtlich über das Frühjahr und den Sommer 2026 erstrecken.

Abbildung1: Längsschnitt der Lagerstätte Eau Claire in Richtung Norden, der die Standorte der abgeschlossenen und aktuellen Bohrlöcher im Verhältnis zum Blockmodell zeigt.

Abbildung 2: Eau Claire - Abschnitt 25EC-086-088

Abbildung 3: Eau Claire - Abschnitt 26EC-099

Abbildung 4: Eau Claire - Abschnitt Gap Zone

Offenlegung zu Probenahme und Analyse

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden entnommen, indem HQ-Kernbohrkerne vor Ort in zwei gleiche Hälften gesägt wurden; eine Hälfte wurde zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D'or, Quebec, Kanada, geschickt. Alle Proben wurden mittels einer Feuerprobe mit einem Nenngewicht von 50 g und atomarabsorptionsspektrometrischem Abschluss (Au-AA24) sowie mittels einer Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode für mehrere Elemente (ME-MS61) untersucht. Wo die Au-AA24-Ergebnisse über 10 ppm lagen, wurden die Proben erneut mittels eines Feuerprobenverfahrens mit einem Nominalgewicht von 50 g und gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) analysiert. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben und Leerproben, Feld- und Laborduplikaten sowie Laborstandards und Leerproben weisen auf eine insgesamt gute Genauigkeit und Präzision hin.

Valérie Doyon, P.Geo, Senior-Projektgeologin bei Fury, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Offenlegungsvorschriften für Mineralprojekte (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei ertragreichen Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Beteiligung von 11,3 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp hält (etwa 12,3 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine auf mehrere Millionen Unzen Gold ausgerichtete Plattform durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die künftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über das laufende Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Projekts Eau Claire.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.

Leser werden auf die Risiken hingewiesen, die im Jahresinformationsformular und im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden laufenden Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden (verfügbar unter www.sedarplus.ca) und im Jahresbericht des Unternehmens (verfügbar unter www.sec.gov) erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind.

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