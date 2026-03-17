Andernach (ots) -Schichtarbeit, Vollzeitjob, Kinder - und trotzdem den Industriemeister machen? Für viele Berufstätige in Deutschland klingt das eher nach Kraftakt als nach realistischem Plan. Nicht der Wille fehlt, sondern oft ein System, das zum Alltag passt. Wie die Bildungsfabrik Lernen neben dem Beruf alltagstauglich machen will und warum mehr Flexibilität dabei den entscheidenden Unterschied macht, erfahren Sie hier.Wer bereits eine Ausbildung abgeschlossen hat, will häufig mehr: beruflich aufsteigen, neue Aufgaben übernehmen, den sozialen Stand verbessern und finanziell sicherer werden. Eine Aufstiegsfortbildung wie der Industriemeister kann genau diese Chancen eröffnen. Doch zwischen Ziel und Umsetzung liegt oft eine erhebliche Hürde. Der Grund dafür ist häufig nicht mangelnde Motivation, sondern ein schwer damit vereinbarer Alltag: feste Präsenztermine, starre Stundenpläne, hohe Kosten und ein enormer Zeitaufwand. Vor allem im Schichtdienst wird das schnell zum Kernproblem. Hinzu kommen familiäre Pflichten und berufliche Anforderungen. "Der enorme Druck, den das bisherige System auf die Lernenden ausübt, endet nicht selten im Kursabbruch oder im Nichtbestehen der Abschlussprüfung", erklärt Stephan Rodig, Geschäftsführer der Bildungsfabrik."Die gute Nachricht: Mit der richtigen Unterstützung hat jeder die Chance, den Meistertitel zu erreichen, ohne dafür seinen Job oder seine Familie vernachlässigen zu müssen", ergänzt Sebastian Jund, ebenfalls Geschäftsführer der Bildungsfabrik. "Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es einen einfachen, lockeren und modernen Weg geben kann, die Prüfung zum Industriemeister zu bestehen." So haben Stephan Rodig und Sebastian Jund die Defizite der Erwachsenenbildung selbst erlebt. Aus dieser Erfahrung entstand 2022 die Bildungsfabrik. Die digitale Meisterschule bietet die Fortbildung zum Industriemeister flexibel, zeit- und ortsunabhängig an und richtet ihr System konsequent an den Lebensrealitäten von Berufstätigen aus. Im Mittelpunkt stehen moderne Didaktik, digitale Prozesse, hohe Dienstleistungsqualität und eine enge persönliche Begleitung bis zur bestandenen Prüfung.Flexibel lernen im eigenen TaktEin zentrales Merkmal der Bildungsfabrik ist die hohe Anpassungsfähigkeit an den Alltag der Teilnehmer. Der Start ist jederzeit möglich. Eine langfristige Anmeldung für einen festen IHK-Kurs entfällt. Stattdessen lässt sich die Fortbildungsdauer an das eigene Lerntempo anpassen. Auch besondere Lebensumstände können im Verlauf berücksichtigt werden.Für Menschen mit wechselnden Arbeitszeiten ist das ein klarer Vorteil. Jede Unterrichtseinheit wird aufgezeichnet und steht später abrufbar bereit. Ergänzt wird das Angebot durch zusätzliche Lernvideos. So können Teilnehmer im Schichtdienst Inhalte zeitversetzt nachholen - dann, wenn es ihr Alltag erlaubt. Über die eigene App der Bildungsfabrik ist Lernen zudem jederzeit und von überall aus möglich. "Wir haben eine digitale Meisterschule nach modernen Standards geschaffen, die sich mit den unterschiedlichsten persönlichen Lebensumständen vereinbaren lässt", so Stephan Rodig. "Praxisnaher Unterricht, flexible Lernzeiten und eine Begleitung, die wirklich funktioniert - das ist unser Anspruch."Persönliche Betreuung statt anonymer KursabläufeNeben der Flexibilität ist vor allem die Betreuung ein wesentlicher Teil des Konzepts. Während der gesamten Fortbildungsdauer steht an sieben Tagen pro Woche Unterstützung per WhatsApp zur Verfügung. Ergänzend dazu gibt es persönliche 1:1-Calls zur Prüfungsvorbereitung. Dabei setzt die Bildungsfabrik auch beim Dozententeam auf Kontinuität. Überwiegend unterrichten festangestellte Industriemeister, die direkt aus der Praxis kommen. Damit unterscheidet sich das Modell von Anbietern, die stärker mit freien Lehrkräften arbeiten."Uns ist es wichtig, dass unsere Dozenten nicht nur fachlich überzeugen, sondern auch menschlich nah dran sind", betont Sebastian Jund. "Der persönliche Draht zu den Teilnehmern ist dabei kein Bonus - er ist fester Bestandteil unseres Systems." Nach Angaben der Bildungsfabrik spiegeln sich diese enge Begleitung und das abgestimmte Gesamtsystem auch in einer hohen Erfolgsquote und einer niedrigen Durchfallquote wider.Mehr als Unterricht: Was das Gesamtpaket der Bildungsfabrik außerdem auszeichnetZum Angebot gehören allerdings nicht nur digitale Lernformate und persönliche Betreuung. Die Bildungsfabrik stellt auch eigens entwickelte Lehrbücher bereit, die in Zusammenarbeit mit drei renommierten Verlagen aus der Bildungsbranche entstanden sind. Hinzu kommt ein Mathematikkurs, mit dem sich Grundlagen auf Mittelstufenniveau auffrischen lassen - also Wissen, das viele Teilnehmer für die Weiterbildung sicher beherrschen müssen.Darüber hinaus unterstützt die Bildungsfabrik auch bei den entscheidenden Schritten nach der Prüfung. In einem Bewerbungscoaching lernen angehende Industriemeister, wie sie sich mit ihrer neuen Qualifikation bewerben und wie sie Gehaltsverhandlungen führen. Ebenso wichtig ist für viele das Thema Förderung. Auf der Website steht deshalb ein Meister-BAföG-Rechner zur Verfügung. Damit lässt sich schnell prüfen, in welcher Höhe staatliche Unterstützung möglich ist.Sie wollen sich trotz Ihres vollen Terminkalenders uneingeschränkt und flexibel auf Ihre Meisterprüfung vorbereiten können? Dann melden Sie sich jetzt bei Stephan Rodig und Sebastian Jund von der Bildungsfabrik (https://bildungsfabrik-online.de/) und informieren Sie sich kostenlos über Ihre Möglichkeiten!Pressekontakt:Bildungsfabrik Coaching GmbHE-Mail: info@bildungsfabrik-online.deWeb: https://bildungsfabrik-online.deRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bildungsfabrik Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171460/6237476