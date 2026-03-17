"Nicht das Fahrzeug entscheidet über die Kosten, sondern wie und wann es geladen wird." Mit diesem klaren Befund eröffnete Katharina Schmidt ihren Vortrag über E-Flotten in der Praxis bei electrive LIVE - und rückte damit einen blinden Fleck vieler Unternehmen ins Zentrum: die Ladestrategie. Die Head of Consulting beim Arval Mobility Observatory zeigte deswegen, warum Elektromobilität von Fuhrparks oft falsch angegangen wird. Schmidt kombinierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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