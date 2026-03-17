© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaDer KI-Boom bringt neue Engpässe. Google prüft wohl Deals mit chinesischen Kühltechnikfirmen. Der Markt wächst rasant - und China spielt eine Schlüsselrolle.Der globale Wettlauf um künstliche Intelligenz verschärft nicht nur die Nachfrage nach Chips. Auch eine weniger beachtete Technologie wird plötzlich zum strategischen Faktor: die Kühlung von Rechenzentren. Googles Einkaufsteam prüft Deals Der US-Technologiekonzern Google führt Gespräche mit mehreren chinesischen Herstellern über den Kauf von Flüssigkühlsystemen für Rechenzentren. Das berichten mehrere mit der Reise vertraute Personen laut der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Beschaffungsteam aus Googles Taiwan-Geschäft besuchte dafür in …Den vollständigen Artikel lesen
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