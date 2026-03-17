München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Alexander Dobrindt (CSU, Bundesminister des Innern)
Salman Rushdie (Bestseller-Autor)
Carlo Masala (Militärexperte)
Amelie Fried (Autorin und Moderatorin)
Albrecht von Lucke (Blätter für deutsche und internationale Politik)
Dagmar Rosenfeld (Podcast Machtwechsel)
Exklusiv bei "maischberger": der Bestseller-Autor Salman Rushdie
Im Studio zu Meinungsfreiheit, Kulturkampf und der Demokratie in den USA.
Migration und Zustand der Bundesregierung
Fragen an den Bundesminister des Innern der CSU, Alexander Dobrindt.
Über die Rolle der NATO im Iran-Krieg
Im Gespräch der Militärexperte Carlo Masala.
Es kommentieren: die Autorin und Journalistin Amelie Fried, der Journalist und Publizist Albrecht von Lucke sowie die Journalistin und Podcasterin Dagmar Rosenfeld.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6237496
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Die Gäste:
Alexander Dobrindt (CSU, Bundesminister des Innern)
Salman Rushdie (Bestseller-Autor)
Carlo Masala (Militärexperte)
Amelie Fried (Autorin und Moderatorin)
Albrecht von Lucke (Blätter für deutsche und internationale Politik)
Dagmar Rosenfeld (Podcast Machtwechsel)
Exklusiv bei "maischberger": der Bestseller-Autor Salman Rushdie
Im Studio zu Meinungsfreiheit, Kulturkampf und der Demokratie in den USA.
Migration und Zustand der Bundesregierung
Fragen an den Bundesminister des Innern der CSU, Alexander Dobrindt.
Über die Rolle der NATO im Iran-Krieg
Im Gespräch der Militärexperte Carlo Masala.
Es kommentieren: die Autorin und Journalistin Amelie Fried, der Journalist und Publizist Albrecht von Lucke sowie die Journalistin und Podcasterin Dagmar Rosenfeld.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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