© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoUS-Senatoren verlangen ein sofortiges Ende der KI-Video-App Seedance von ByteDance. Der Vorwurf: massive Urheberrechtsverstöße und Missbrauch von Prominentenbildern.In Washington wächst der Druck auf den chinesischen Techkonzern ByteDance. Zwei US-Senatoren fordern den Konzern auf, seine neue KI-Video-App Seedance sofort abzuschalten, wie CNBC berichtet. Die republikanische Senatorin Marsha Blackburn und der demokratische Senator Peter Welch richteten einen Brief an ByteDance-Chef Liang Rubo. Darin verlangen sie einen sofortigen Stopp der neuen Version der Anwendung. Seedance erzeugt mithilfe künstlicher Intelligenz Videos mit realen Personen und bekannten Figuren. Genau das sorgt für …Den vollständigen Artikel lesen
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