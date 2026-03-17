Das Analysehaus Franke und Bornberg hat eine neue Auflage des Ratings für Risikolebensversicherungen präsentiert - mit angepassten Gewichtungen und überarbeiteter Bewertungssystematik. Insgesamt standen 248 Tarifkombinationen von 55 Versicherern auf dem Prüfstand. Franke und Bornberg hat abermals die Tariflandschaft im Bereich der Risikolebensversicherung unter die die Lupe genommen. Für die aktuelle Ausgabe des Ratings haben die Analysten die Gewichtungen sowie die Bewertungssystematik einzelner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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