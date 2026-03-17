Im Schatten der KI-Giganten: An der Börse stehen derzeit vor allem die großen KI-Konzerne wie Nvidia oder Microsoft im Mittelpunkt. Doch viele Chancen entstehen abseits dieser bekannten Namen - bei Unternehmen, die vom rasant steigenden Datenverkehr profitieren und die noch nicht jeder auf dem Radar hat.Genau in dieses Bild passt Lumentum Holdings. Das Unternehmen gehört zu den Akteuren, die im Hintergrund eine zentrale Rolle für die digitale Infrastruktur der Zukunft spielen. Der US-Technologiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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