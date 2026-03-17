Leipzig (ots) -Im neuen Podcast "Kulturschock - Von Feuilleton bis For You Page" spricht Host Hendrik Bolz mit jungen Medienmenschen wie Laura Larsson oder Louis Klamroth über virale Trends, Internetkultur und die Geschichten hinter dem Hype. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge in ARD Sounds und als Videopodcast in der ARD Mediathek. (1.ard.de/kulturschock)Popkultur ist heute überall: im Feuilleton, auf TikTok, in Serien, Memes und Musikclips. "Kulturschock" schaut dorthin, wo diese Kultur entsteht und diskutiert wird. Gastgeber Hendrik Bolz (u. a. Podcast "Springerstiefel") spricht dafür mit jungen Autorinnen und Autoren, Artists und Creators über aktuelle Phänomene und ihre Bedeutung."In jeder Folge stellen meine Gäste mir und euch ein Kulturgut vor, das sie gerade besonders beschäftigt. Statt Content-Schwemme gibt's hier Empfehlungen, die wirklich relevant sind. Und nebenbei lernen wir auch noch die Menschen besser kennen, die erschaffen, was uns berührt", sagt Hendrik Bolz.Im Mittelpunkt stehen die Themen, Trends und Debatten, die die junge Generation prägen: virale TikTok-Phänomene, YouTube-Shorts, Serienhypes oder Musikclips, die plötzlich überall auftauchen. Gemeinsam mit seinen Gästen ordnet Bolz diese Entwicklungen ein, diskutiert ihre gesellschaftliche Bedeutung und fragt, was Popkultur über unsere Gegenwart erzählt. In der ersten Folge, die bereits online ist, spricht Autorin und Podcasterin Laura Larsson über die Serie "Heated Rivalry". Weitere Gäste sind unter anderem Alice Hasters und Louis Klamroth.Zwei Live-Podcasts auf der LitPopHendrik Bolz ist einer der drei Moderatoren bei der LitPop - der Literaturparty von MDR und ARTE im Rahmen der Leipziger Buchmesse, die am Messesamstag, 21. März 2026, in der Kongresshalle am Zoo Leipzig steigt. Dort wird er zwei neue "Kulturschock"-Folgen live mit Publikum aufzeichnen. Seine Gäste sind Lutz van der Horst und Kurt Prödel.Hendrik Bolz wurde als Teil des Rap-Duos "Zugezogen Maskulin" bekannt und machte sich später auch als Autor einen Namen, unter anderem mit seinem viel beachteten Roman "Nullerjahre". Für den Podcast "Springerstiefel - Die 90er sind zurück" (MDR/ RBB/ ACB Stories) wurden Hendrik Bolz und sein Co-Host Don Pablo Mulemba mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2025 als "Bester Podcast" ausgezeichnet. In der fünfteiligen Produktion setzen sie sich intensiv mit dem Wiedererstarken rechter Gewalt in Ostdeutschland auseinander.Der Podcast "Kulturschock - Von Feuilleton bis For You Page" ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Seit 11. März 2026 erscheint jeden Mittwoch in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/kulturschock-von-feuilleton-bis-for-you-page/urn:ard:show:6f93a64c453f8ff8/) und als Video-Podcast in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/kulturschock-von-feuilleton-bis-for-you-page/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi85ODI1ZDQ5NC04NTQ4LTRjNWQtYmY1Yi0zZjg3NGU1ZjM3ZGM) eine neue Folge.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6237530