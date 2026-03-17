Düsseldorf (ots) -Die integrierte Alarmempfangsstelle (AES) und Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) von Klüh Security hat einen entscheidenden Entwicklungsschritt erreicht: Sie ist nun offiziell nach VdS 3138 und VdS 3137/DIN EN 50518, DIN EN 17483-1 (Private Sicherheitsdienstleistungen - Schutz kritischer Infrastrukturen) und ISO 27001 zertifiziert und erfüllt damit höchste Anforderungen an Informationssicherheit, Prozessqualität und Leitstellenbetrieb. Gleichzeitig konnte Klüh Security bereits erste strategische Partner und Kunden für die Nutzung der intelligenten Leitstellenlösung gewinnen.Mit den Zertifizierungen erfüllt die Leitstelle nicht nur technische und organisatorische Anforderungen an moderne Sicherheitsdienstleistungen, sondern bestätigt zugleich ihre Leistungs- und Qualitätsstandards entlang international anerkannter Normen. Die VdS-Zertifizierung bestätigt dabei die normgerechte Auslegung und den zuverlässigen Betrieb der Alarmempfangsstelle nach VdS 3137/DIN EN 50518 - einschließlich definierter Anforderungen an technische Infrastruktur, organisatorische Abläufe und die strukturierte Verarbeitung von Alarm- und Notrufmeldungen. Die Zertifizierung nach DIN EN 17483-1 belegt, dass die Dienstleistung der Klüh Security auch den speziellen Anforderungen an einen Sicherheitsdienstleister in Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen gerecht wird und für besonders sicherheitskritische Umgebungen eingesetzt werden kann. Ergänzend dokumentiert die ISO 27001-Zertifizierung, dass Klüh Security ein umfassendes und auditierbares Informationssicherheitsmanagement etabliert hat, das den Schutz sensibler Daten und Prozesse gewährleistet."Mit den erlangten Zertifizierungen setzen wir ein starkes Zeichen für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Leitstellen-Dienste", erklärt Sven Horstmann, Geschäftsführer bei Klüh Security. "Unsere Kunden und Partner können sich somit darauf verlassen, dass modernste Technik, geprüfte Prozessqualität und systematisches Risikomanagement Hand in Hand gehen."Auf dieser Basis konnte Klüh Security bereits erste Partner und Kunden gewinnen. Die Partner unterstützen insbesondere die technische Anbindung von Sicherheits- und Serviceanwendungen, während Kunden aus besonders sicherheitsrelevanten Bereichen - darunter Bundeswehr, Energieversorger, Banken, Flughäfen, Schiffshäfen, Gesundheitseinrichtungen sowie Hightech-Unternehmen - die zertifizierte Leitstellenlösung bereits nutzen. Diese Zusammenarbeit schafft eine leistungsfähige Basis für einen resilienten Leitstellenbetrieb, der den wachsenden Anforderungen an Sicherheit, Digitalisierung und schnelle Reaktionsfähigkeit gerecht wird.Die zertifizierte AES/NSL steht rund um die Uhr bereit und bildet eine zentrale Instanz für die koordinierte Sicherheits- und Servicebearbeitung. Durch die Kombination aus qualifiziertem Personal, intelligenter Technologie und zertifizierten Prozessen gewährleistet sie eine effiziente, strukturierte Alarmbearbeitung, schnelle Reaktionszeiten und hebt klassische Sicherheitsdienstleistungen auf ein neues Leistungsniveau.Weitere Informationen zum neuen Geschäftsmodell der Klüh Security finden Sie hier.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. und des Bundesverbands für den Schutz Kritischer Infrastrukturen e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk-Liste 2025). Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienst-leistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter https://www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6237540