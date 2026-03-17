München (ots) -Das Leben in Normal ist ruhig, friedlich und vorhersehbar - bis es das nicht mehr ist... Bob Odenkirk ("Nobody 1+2") wird als neuer Sheriff in die Machenschaften einer nur scheinbar beschaulichen Kleinstadt im Mittleren Westen gezogen - und mischt die Dinge bald gehörig auf. Regisseur Ben Wheatley ("Meg 2 - Die Tiefe") und "John Wick"-Schöpfer Derek Kolstad liefern ein Highlight für alle Action-Fans!Eigentlich sollte die vorübergehende Versetzung in die verschlafene Kleinstadt Normal für Sheriff Ulysses (Bob Odenkirk) eine willkommene Auszeit von Eheproblemen und beruflichen Rückschlägen sein. Doch als ein misslungener Banküberfall die trügerische Ruhe der Stadt durcheinanderbringt, wird schnell klar, dass die Bewohner weit mehr zu verbergen haben, als zunächst angenommen. Ulysses merkt plötzlich: Diese Kleinstadt ist alles andere als "normal"...In NORMAL trifft grandiose Action auf viel schwarzen Humor und gnadenlos gute Unterhaltung! Der Emmy-prämierte Bob Odenkirk ("Better Call Saul", "Nobody 1+2") begeistert in der Hauptrolle und beweist einmal mehr sein großes Gespür für Rollen, die hinter der Maske des Everyman jede Menge Überraschungen bereit halten. An seiner Seite sind u.a. Henry Winkler ("Black Adam", "Barry") und Lena Headey ("Game of Thrones", "300: Rise of an Empire") zu sehen. Regie führte der Action-Avantgardist Ben Wheatley ("Meg 2 - Die Tiefe"), nach einem vor schrägen Ideen nur so sprühenden Drehbuch von Derek Kolstad (Schöpfer der "John Wick"-Reihe). NORMAL feierte seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) 2025 und avancierte dort bereits zum Publikumsliebling.Pressekontakt:PR (Print, Radio, TV):Simone BachofnerTel: 030 / 61 20 30 - 70E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deOnline-PR:Daniyah Brandt & Lesley MeierTel.: 030 / 61 20 30 - 55 / - 65E-Mail: Daniyah.Brandt@aim-pr.deLesley.Meier@aim-pr.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6237538