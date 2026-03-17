München (ots) -- A&M gewinnt mit Jonas Stein und Dr. Michael Schmaelzle zwei ausgewiesene Experten für die Transformation im Industrie- und AutomobilsektorDas weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) baut seinen Geschäftsbereich Corporate Transformation Services (CTS) in Deutschland weiter aus und ernennt Jonas Stein (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jonas-stein) und Dr. Michael Schmaelzle (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/michael-schmaelzle) zu Managing Directors. Mit den beiden Neuzugängen stärkt A&M seine Position im Bereich Commercial Excellence und End-to-End-Performance-Transformation, insbesondere für Unternehmen in der Industrie- und Automobilbranche.Jonas Stein verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Automobil-, Industrie- und Private-Equity-Branche. Sein Schwerpunkt liegt auf Commercial Excellence und ganzheitlichen Transformationsprogrammen zur nachhaltigen Verbesserung der Unternehmensperformance. Vor seinem Wechsel zu Alvarez & Marsal war er 18 Jahre bei der Boston Consulting Group (BCG) tätig und leitete dort unter anderem die Praxisgruppe Marketing, Sales & Pricing in Zentraleuropa. Seine Karriere begann er bei Audi im Controlling, Pricing und später als Vertriebsmanager für den Mittleren Osten.Michael Schmaelzle bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Transformation von Industrie- und Automobilunternehmen mit. Sein Fokus liegt auf der nachhaltigen Verbesserung von Vertriebs- und Ergebnisstrukturen sowie der operativen Umsetzung komplexer Transformationsprogramme.Beide Experten verbindet eine langjährige berufliche Zusammenarbeit und ein gemeinsamer klarer Fokus auf messbare Ergebnisse in herausfordernden Marktumfeldern.Ausbau der Transformationsexpertise in DeutschlandMit Jonas Stein und Michael Schmaelzle baut A&M seine Kapazitäten im Bereich Commercial Excellence, Performance Improvement sowie ganzheitliche Transformation weiter aus. Der Schwerpunkt liegt auf der Begleitung von Unternehmen aus dem Industrie- und Automobilsektor, die sich in einem Umfeld aus Margendruck, geopolitischer Unsicherheit und technologischer Disruption neu aufstellen müssen."Industrie- und Automobil-Unternehmen stehen heute unter massivem Ergebnis- und Transformationsdruck. Entscheidend ist aktuell nicht das nächste Strategiekonzept, sondern die konsequente und erfolgreiche Transformationsumsetzung und genau dafür steht A&M. Wir arbeiten Seite-an-Seite mit dem Management unserer Kunden, übernehmen Verantwortung und liefern messbare Resultate." kommentiert Jonas Stein seine neue Aufgabe.Michael Schmaelzle sagt zu seiner neuen Position: "Was mich an A&M überzeugt hat, ist die einzigartige Kombination aus erfahrenem Leadership, operativer Umsetzungsstärke und einem kompromisslosen Fokus auf Ergebnisse. Ich bin stolz, nun Teil des Corporate Transformation Teams zu sein und den klaren Anspruch im operativen Geschäft Wirkung zu erzielen mitzuprägen. Für Industrie- und Automobil-Unternehmen geht es heute darum, Komplexität und Druck in messbare Performance zu übersetzen und genau hier setzen wir an."Bildmaterial finden Sie hier (https://hbi.box.com/s/5fbvj4dh4yu21kp4zbbk3yd53o5nfpzh).Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germany-alvarezandmarsal.com/deFolgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), auf X (https://twitter.com/alvarezmarsal) und auf Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Alvarez & MarsalJutta BambergerDirector Go To Market Germanyjbamberger@alvarezandmarsal.comOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6237537