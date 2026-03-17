Die Fußball-WM 2026 bringt neue Wege der Übertragung: Youtube wird offizielle Plattform und könnte auch für deutsche Fans mehr Live-Spiele bieten. Youtube und die Fifa haben eine strategische Kooperation für die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko geschlossen. Mit dieser Vereinbarung wird Youtube zu einer offiziell "bevorzugten Plattform" des Turniers, was Fans, Medienpartnern und Youtubern neue Formate und Zugangsmöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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