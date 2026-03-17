Der chinesische E-Auto-Hersteller Leapmotor hat seine Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt. Demnach erzielte der von Stellantis unterstützte OEM einen Nettogewinn von umgerechnet gut 67 Millionen Euro - und ist damit nach Li Auto das zweite chinesische Elektroauto-Startup, das die Gewinnschwelle erreicht hat. Leapmotor vermeldet in der Originalwährung einen Jahres-Überschuss von 540 Millionen Yuan, also besagte gut 67 Millionen Euro. Dabei handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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