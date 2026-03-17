Die Rüsselsheimer Mobilitätsgesellschaft testet verschiedene Elektrobusse für den künftigen Einsatz im Linienverkehr. Noch diesen Monat soll eine Ausschreibung über zunächst sieben E-Busse erfolgen, die der Verkehrsbetreiber Mitte 2028 ins Netz integrieren will. Die Rüsselsheimer Mobilitätsgesellschaft (RMG) ist ein erst im Oktober 2025 gegründeter, eigenständiger Bereich innerhalb der Stadtwerke Rüsselsheim und bündelt seitdem die Aufgaben des öffentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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