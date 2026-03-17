DJ Weltbank beendet Stigmatisierung der Industriepolitik

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Weltbank hat einen Fehler eingestanden, der mehr als drei Jahrzehnte zurückreicht. Sie wendet sich nun der Industriepolitik zu, da Zölle, Subventionen und eine Vielzahl anderer Eingriffe bei Regierungen auf der Suche nach Wachstum immer beliebter werden. Im Jahr 1993 hatte die Weltbank eine Bewertung des rasanten Wirtschaftswachstums einiger ostasiatischer Volkswirtschaften veröffentlicht; dieses schien teilweise auf staatliche Interventionen zur Unterstützung ausgewählter Industrien zurückzuführen zu sein.

Die Bank kam damals zu dem umstrittenen Schluss, dass der wirtschaftliche Erfolg nichts mit diesen Eingriffen zu tun habe. Stattdessen bezeichnete sie diese als "kostspieligen Fehlschlag". Wie Weltbank-Chefökonom Indermit Gill in einem neuen Bericht jetzt schreibt, habe diese Schlussfolgerung dazu beigetragen, Industriepolitik zu "stigmatisieren". Dies geschah genau zu dem Zeitpunkt, als ein Sprung in den Transport- und Kommunikationstechnologien eine Phase intensiver Globalisierung einleitete.

Stattdessen wurden Regierungen ermutigt, die Märkte ohne Lenkung oder Handelshemmnisse operieren zu lassen. Gleichzeitig sollten sie die Inflation niedrig und Haushaltsdefizite gering halten sowie Investitionen in Bildung und wichtige Infrastruktur unterstützen. "Dieser Rat ist nicht gut gealtert - er hat heute den praktischen Wert einer Diskette", schrieb Gill.

Bei einer erneuten Betrachtung der Beweise kommt der neue Bericht zu dem Schluss, dass der "große Vorstoß" der südkoreanischen Regierung in den 1970er Jahren zur Unterstützung der Schwer- und Chemieindustrie dazu geführt habe, dass die Wirtschaft jedes Jahr um 3 Prozent größer war. Mit anderen Worten: Es war keineswegs ein Fehlschlag, noch war es besonders kostspielig.

Die globale Rückkehr staatlicher Marktgestaltung

Trotz des Stigmas verloren viele Volkswirtschaften nie ganz den Glauben an die Industriepolitik. Tatsächlich griff China während seiner Phase des Rekordwachstums auf eine Vielzahl von Interventionen zurück. In Nachahmung dessen haben viele reiche Volkswirtschaften - einschließlich der USA - begonnen, industriepolitische Maßnahmen umzusetzen.

"Industriepolitik - die Bandbreite an politischen Instrumenten, die Regierungen nutzen, um zu gestalten, was eine Volkswirtschaft produziert, anstatt es allein dem Ermessen der Märkte zu überlassen - ist mit aller Macht zurück", teilte die Weltbank mit.

Als eines der jüngsten Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von Industriepolitik nannte die Weltbank das Angebot Rumäniens, qualifizierten Computeringenieuren Steuervergünstigungen zu gewähren. Dies erhöhte die Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit den Fähigkeiten, die nötig waren, um das Land zu einem "führenden globalen Zentrum für Softwareentwicklung" zu machen.

Trotz ihrer historischen Abneigung teilte die Weltbank mit, dass 80 Prozent ihrer Länderökonomen berichteten, dass Regierungen im vergangenen Jahr ihren Rat suchten, wie Industriepolitik effektiver eingesetzt werden könne. Der neue Bericht bietet Ratschläge zur richtigen Anwendung von 15 politischen Instrumenten, die weit über Subventionen und Zölle hinausgehen. Er warnte jedoch, dass Industriepolitik kein "Wundermittel" sei, das Wachstum ohne weitere Maßnahmen garantiere.

Skalpell statt Holzhammer: Wie Eingriffe gelingen

"Regierungen in Entwicklungsländern verpfuschen die Aufgabe viel zu oft, aber nicht, weil Industriepolitik an sich die falsche Wahl ist", schrieb Gill. "Es liegt daran, dass Regierungen gewöhnlich zu stumpfen Instrumenten greifen und sich für den Holzhammer umfassender Zölle und Subventionen entscheiden statt für das Skalpell von Industrieparks und Programmen zur Kompetenzentwicklung."

Nach Ansicht der Weltbank sollten fortgeschrittene Volkswirtschaften besser in der Lage sein, Industriepolitik richtig zu betreiben. Sie verfügen über größere administrative Kapazitäten, größere Märkte und mehr Geld zum Ausgeben als ihre ärmeren Pendants.

In der Praxis sind jedoch die Entwicklungsländer am aktivsten. Die Weltbank teilte mit, dass in Volkswirtschaften mit einem Pro-Kopf-Einkommen zwischen 5.000 und 14.000 US-Dollar die gesamten Unternehmenssubventionen nun im Durchschnitt 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Das ist der höchste jemals verzeichnete Wert.

Falsche Methoden und anhaltende Kritik

Die Weltbank schätzt, dass 183 Länder das Wachstum von mindestens einer Industrie gezielt fördern. Im Durchschnitt nehmen arme Länder 13 Industrien ins Visier, mehr als doppelt so viele wie reiche Länder.

Während Präsident Donald Trump viel Aufmerksamkeit für seinen Versuch auf sich gezogen hat, Zölle unter anderem zur Wiederbelebung der US-Fertigung zu nutzen, sind Einfuhrsteuern in armen Ländern noch weiter verbreitet. Für diese sind sie als Industriepolitik jedoch am wenigsten geeignet. "Einkommensschwache Volkswirtschaften, die sich gewöhnlich durch eine geringe Marktgröße auszeichnen, tendieren dazu, die stärksten Nutzer von Importzöllen zu sein, die jedoch eine große Marktgröße erfordern, um effektiv zu sein", erklärte die Weltbank.

Trotz des Sinneswandels der Weltbank hat die Industriepolitik immer noch ihre Kritiker. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die gegründet wurde, um Europa bei der Erholung vom Kommunismus zu helfen - nur zwei Jahre vor dem Bericht von 1993 -, argumentiert dagegen. Sie führt an, dass industriepolitische Maßnahmen Volkswirtschaften auseinandertreiben, neue Möglichkeiten für Korruption eröffnen und dazu neigen, länger als nötig anzudauern.

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