© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Konflikt mit Iran blockiert eine der wichtigsten Energierouten der Welt. Staaten rationieren Strom, öffnen Ölreserven und fürchten den nächsten Preisschock.Der Krieg mit Iran zwingt Regierungen weltweit zu drastischen Entscheidungen über Energieverbrauch und Preise. Vor allem in Asien geraten Staaten unter Druck, weil ein zentraler Transportweg für Öl und Gas blockiert ist, wie die Associated Press (AP) berichtet. Die Meerenge von Hormus ist eine der wichtigsten Routen für den globalen Energiehandel. Rund ein Fünftel der weltweiten Lieferungen von Rohöl und Flüssigerdgas passieren normalerweise diese Passage. Fällt sie aus, geraten besonders importabhängige Volkswirtschaften in …Den vollständigen Artikel lesen
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