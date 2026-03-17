Ein Jahr nach Verabschiedung des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität melden sich zwei Institute zu Wort (Quelle Reuters).
Erstens das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW): 86 % der Mittel seien demnach 2025 zweckentfremdet worden.
Zweitens das Münchner Ifo-Institut: Die Volkswirte hier komen sogar auf 95 % an neu aufgenommenen Schulden, die nicht für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt worden seien.
Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)
Erstens das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW): 86 % der Mittel seien demnach 2025 zweckentfremdet worden.
Zweitens das Münchner Ifo-Institut: Die Volkswirte hier komen sogar auf 95 % an neu aufgenommenen Schulden, die nicht für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt worden seien.
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